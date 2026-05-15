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Resumen

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Una disputa por la presidencia del consejo directivo del Country Club El Bosque se ha vivido en los últimos meses entre Rodolfo García Otoya y Renzo Gotelli Meléndez. El conflicto alcanzó su punto más álgido a inicios de este año, cuando en la sede de playa se produjo un altercado entre trabajadores de la institución y García Otoya, quien aseguraba que todavía era el presidente del club —cargo que ocupó entre 2016 y 2023— y exigía ingresar al recinto.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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