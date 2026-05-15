Actualmente, García Otoya afirma haber retomado la presidencia del club y asegura haber tomado el control de las sedes de Surco y playa. Sin embargo, en la sede de Chosica permanece Renzo Gotelli Meléndez, quien fue elegido mediante votación en noviembre de 2025 y juramentó en enero de este año. Ahora, ambos se encuentran enfrentados y cuestionan la legitimidad del otro.

Posición de Rodolfo

En diálogo con El Comercio, Rodolfo García Otoya señaló que la disputa se remonta al 2023, cuando obtuvo en primera instancia una resolución para convocar elecciones. Afirmó que actualmente cuenta con dos sentencias favorables y que, mediante el Juzgado de Lurín, obtuvo la facultad de convocar elecciones junto con su consejo directivo. “Esto quiere decir que yo puedo velar por todo el patrimonio y los socios del club”, enfatizó.

Rodolfo García señaló que en 2023 obtuvo, en primera instancia, una resolución del Juzgado Especializado Civil de Lurín para convocar elecciones.

Rodolfo también sostuvo que ya cuenta con una segunda sentencia a su favor para llevar a cabo las elecciones de un nuevo consejo directivo.

“Hay que resaltar que yo estoy inscrito en Sunarp y tengo vigencia de poder. He ganado el proceso de convocatoria de elecciones porque la ley establece que quien debe convocarlas es el último presidente elegido, es decir, yo”, agregó.

Documento de inscripción en Sunarp de Rodolfo García.

Rodolfo sostuvo que el problema radica en las elecciones realizadas en noviembre de 2025, las cuales considera inválidas.

“Fueron hechas a base de prevaricato, es decir, de manera arbitraria y contraria a la ley. Me explico; luego de mi presidencia hasta el 2023, en el 2024 me correspondía convocar elecciones, pero la administración judicial suspendió tanto a mí como a mi consejo directivo. Prácticamente no nos dejaron ingresar a la asamblea. Entonces, eso fue aprovechado por Renzo Gotelli Meléndez para que, sin mi consentimiento, fuera elegido presidente en otra asamblea realizada en 2025. (El Country Club El Bosque contó con presidentes transitorios durante 2024 y 2025 hasta que se definiera la disputa legal) ”, declaró.

“ Me he defendido y el 28 de abril de este año gané en dos instancias ante el Juzgado de Lurín para convocar elecciones y, para ello, debo contar con un consejo directivo, el cual ya formé e inscribí en Sunarp . Es decir, ya tengo la vigencia de poder y en mi resolución de Sunarp están inscritos todos los integrantes de mi consejo: yo como presidente, además del secretario, tesorero y demás miembros”, expresó.

La pugna por el control del Country Club El Bosque continúa escalando entre Rodolfo García Otoya y Renzo Gotelli Meléndez. Foto: Country Club El Bosque.

García Otoya aseguró que las elecciones de Gotelli Meléndez han sido “tachadas” en Sunarp, por lo que, según afirmó, sus documentos carecen de validez. “Las acusaciones que él hace contra mí sobre presuntas irregularidades, favorecimientos o pérdidas económicas se basan en una auditoría forense realizada en el Country Club El Bosque en 2024. Sin embargo, esa auditoría fue hecha por una empresa extranjera y no sirve para acusarme. Fue elaborada bajo los parámetros de los contratantes y no tiene validez para una diligencia policial”, sostuvo.

“En cambio, yo sí puedo decir que el señor Renzo Gotelli abrió una cuenta mancomunada junto con el tesorero de su consejo y todo el dinero que ingresaba a las cajas era depositado allí. Eso es algo inaceptable y ya he presentado una denuncia por esa irregularidad”, añadió.

Denuncia penal presentada por Rodolfo García contra Renzo Gotelli.

Asimismo, aseguró que “el señor Gotelli se ha atrincherado en la sede de Chosica” —mientras que las sedes de Surco y playa están bajo la jurisdicción de Rodolfo García— y afirmó que no cuenta con sustento legal para permanecer allí. “Él dice que le han otorgado una medida cautelar para conformar un consejo directivo. Pero Sunarp ya observó ese documento hace más de 15 días y le ha dicho claramente que es inejecutable. Él le está mintiendo a los jueces. Yo ya tengo todas las facultades para ser presidente. Él solo está encaprichado”, manifestó.

“En la sede de Chosica no hay luz ni agua porque el señor no se quiere ir y no deja trabajar. El Juzgado de Lurín debe intervenir para poder retirarlo. Esas malas prácticas no van a quedar impunes. Espero que muy pronto tengamos libre la sede de Chosica”, concluyó.

Posición de Renzo

Este Diario también se contactó con Renzo Gotelli Meléndez, quien permanece en la sede de Chosica y afirma ser el presidente elegido por voto popular. “La única autoridad que puede determinar si una elección es inválida es un juez y, hasta el momento, ninguno ha emitido una sentencia firme que declare inválida mi elección. Un juez ha validado mi inscripción, la cual actualmente está en trámite para que el consejo transitorio de Rodolfo García quede sin efecto, porque no tiene sentido mantener un consejo que convoque a elecciones cuando ya existe uno elegido y con un proceso de inscripción en curso”, señaló.

“Un presidente de una asociación es elegido. Para este periodo, a él nadie lo eligió. Un juzgado de Lurín lo ha colocado como presidente transitorio para convocar elecciones. Esa decisión se encuentra cuestionada a nivel judicial y esperamos que se revierta pronto. A la fecha, junto con mi consejo directivo, me encuentro en proceso de inscripción gracias a una medida cautelar constitucional que reconoce la validez de las elecciones y nos mantiene a la expectativa de lograr la inscripción”, añadió.

Medida cautelar que, según Renzo Gotelli, ordena su inscripción, la cual aún se encuentra en trámite.

Renzo sostuvo que la demora en su proceso de inscripción se debe a que “ presenté mis documentos ante Registros Públicos y fueron observados, pero con observaciones subsanables. El señor Rodolfo García le envió una carta al notario Paul Hinojosa intimidándolo. Entonces, el notario desistió de mi inscripción porque fue amenazado. Al desistirse, deja el trámite vacío en Registros Públicos y Rodolfo aprovecha eso para obtener una medida cautelar irregular ”.

Carta de García Otoya al notario Paul Hinojosa.

“Está intentando desconocer una elección popular en la que participaron más de 5.200 personas. Él se ha metido a los locales. Ingresó a la sede de Surco con matones y amenazó al personal; hizo lo mismo en la sede de playa. Yo tengo un mandato judicial constitucional que ordena mi inscripción y me reconoce como presidente. ¿Por qué, si el señor es tan legítimo como dice, tiene que ingresar a la fuerza a la asociación? Además, actualmente hay un apagón en Chosica porque decidió no pagar los servicios, poniendo en riesgo a los trabajadores, todo por sus intereses personales y por querer tomar represalias contra mí y los socios”, afirmó.

Sobre la acusación en su contra respecto a una cuenta mancomunada junto con su tesorero, declaró que “si bien el estatuto no prevé la creación de una cuenta mancomunada, lo cierto es que, para darle transparencia al proceso de pagos, hemos creado esta cuenta para que todo quede contabilizado. Eso, por sí mismo, no es ilegal. Lo que sí sería ilegal es utilizar la cuenta mancomunada, por ejemplo, para recibir directamente pagos de cuotas de mantenimiento y no rendir cuentas”.

“La creación de la cuenta mancomunada ha sido aprobada por el consejo y tiene como finalidad transparentar las recaudaciones realizadas en las cajas del club mediante boletas (...). Sobre que supuestamente me he atrincherado en Chosica, yo estoy trabajando con normalidad, no vivo ahí. Es más, son los socios quienes no quieren verlo. ¿Sabes por qué no ingresa? Porque cuando intentó hacer el trámite en la comisaría le dijeron que, si ingresaba, podía ser detenido en flagrancia, ya que está denunciado por haber ingresado de manera ilegal a la sede de Surco. El mandato cautelar que le han otorgado a Rodolfo García debe quedar sin efecto y también deben levantarse las observaciones en mi proceso de inscripción para que todo se solucione. Tengo fe en que así será”, concluyó.