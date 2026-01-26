Los menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad pueden tramitar de manera gratuita su DNI electrónico en diferentes sedes de campaña a nivel nacional, entre ellas 11 en Lima Metropolitana. La promoción estará vigente durante los meses de enero y febrero.

Esta iniciativa forma parte de la campaña “Verano inclusivo”, impulsada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que tiene el objetivo de acercar esta nueva versión del documento electrónico a las poblaciones priorizadas, especialmente en las zonas que concentran mayor demanda de atención. Entre los trámites que se promueven se encuentran las inscripciones, renovaciones, duplicados y actualización de datos.

Según informó la entidad, el DNI electrónico 3.0 (DNIe) cuenta con 64 elementos de seguridad. La tarjeta está elaborada en policarbonato, un material de alta resistencia al calor y a los rayos ultravioleta. Tiene un chip criptográfico con códigos internos que permiten procesar la información del ciudadano, un sello de seguridad, un código QR único, así como textos microscópicos de alta resolución.

¡Últimos días! DNI electrónico gratis hasta el 30 de enero: revisa dónde tramitarlo, horarios y quiénes acceden | Composición EC: Andina

Sedes habilitadas en Lima Metropolitana:

- San Juan de Miraflores: avenida Belisario Suárez 1075, zona D, Palacio Municipal. Atención de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

- Villa El Salvador: sector 3, grupo 8, Villa del Adulto Mayor. Atención de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

- Los Olivos: explanada de la Municipalidad de Los Olivos. Atención de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.

- Cercado de Lima: jirón Cañete 100, casa vecina 1 (espalda de la iglesia Santa Rosa de Lima). Atención de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

- San Juan de Lurigancho: Subgerencia de Programa Social, avenida El Bosque 331, urbanización Canto Grande (a espaldas de Sedapal). Atención de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

- Independencia: Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (Demuna), avenida Túpac Amaru, kilómetro 4.5. Atención los lunes, miércoles y viernes, de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Reniec realiza campañas para promover el DNI electrónico (Foto: Municipalidad del Santa - Facebook)

- Comas: Municipalidad de Comas, avenida España, cuadra 4. Atención de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

- Carabayllo: estadio Ricardo Palma, avenida San Martín 350, urbanización Santa Isabel. Atención de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

- San Borja: Institución Educativa Inicial N.° 554 Virgen de Lourdes, avenida Arqueología 299. Atención de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

- Miraflores: Casa Tovar, calle Manuel Tovar 255, y Casa de la Mujer, calle José Gálvez 671. Atención de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

- Jesús María: Casa del Vecino, jirón Estados Unidos 291. Atención de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Así también, el Reniec informó los puntos de atención disponibles a nivel nacional: AQUÍ.