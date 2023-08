Claudio Hinostroza, un señor de 81 años que vive en la Urbanización Mesa Redonda desde el 2004, se encuentra preocupado debido a que hace dos años el personal de la Municipalidad de Independencia le embargó su cuenta del banco BBVA por supuestamente no haber pagado sus tributos a la jurisdicción. Sin embargo, todo se debería a un conflicto territorial entre San Martín de Porres e Independencia.

César Alarcón, dirigente de la asociación Pro Vivienda en San Martin de Porres, precisó que los vecinos afectados de la zona son un promedio de 600 ciudadanos.

La Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva de la Municipalidad de Independencia le ha advertido a Hinostroza que, si no paga una deuda de 7 mil 740 soles por impuesto predial y arbitrios municipales, podrían embargarle los bienes de su propiedad hasta que cancele el monto y los respectivos intereses. Sin embargo, el ciudadano ha demostrado que su domicilio se encuentra bajo la propiedad de San Martín de Porres .

El hombre acudió a la oficina de atención de quejas del Tribunal Fiscal, donde explicó que él siempre ha tributado en la Municipalidad de San Martín de Porres. Según la inscripción de registro de predios de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), su propiedad está ubicada dentro de SMP . Además, presentó su constancia de pagos en dicho distrito.

Claudio Hinostroza denuncia que viene recibiendo amenazas de embargo por parte de la Municipalidad de Independencia.

La respuesta del Tribunal Fiscal fue que “se le pretende cobrar (a Hinostroza) por tributos correspondientes a un predio inscrito en la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, en la que cumple sus obligaciones”. Por ello, añadió que no puede considerarse que la solicitud de la jurisdicción de Independencia haya sido emitida conforme a la ley , ni que la deuda contenida en ella sea exigible.

Es así que, el 14 de diciembre del 2018, el tribunal declaró fundada la queja presentada, debiendo suspenderse definitivamente el procedimiento de ejecución coactiva. A pesar de ello, el 19 de julio del 2023, la Municipalidad de Independencia le envió a Claudio un último requerimiento de pago, indicándole que tenía 48 horas para cancelar.

Los vecinos de la Urbanización Mesa Redonda han recibido notificaciones de pago, donde se indica que, si no cancelan les embargarán sus propiedades.

“Hicieron caso omiso a lo dicho por el tribunal fiscal, vengo arrastrando este problema desde hace tiempo. Me hostigan y amenazan constantemente. Yo estoy reclamando que no puedo tributar a dos entidades municipales”, dijo.

Además, aseguró que las autoridades policiales y los serenazgos que resguardan su urbanización son los de la Municipalidad de San Martín de Porres . “Yo soy contribuyente de ellos, nos apoyan de todas las formas”, mencionó.

Los vecinos afirman que ellos tributan en San Martín de Porres. Por ello, no les corresponde dichas deudas.

Más afectados

Así como Claudio, son muchos los vecinos que están pasando por una situación similar . Uno de ellos es Ambrosio Blas, quien contó que la Municipalidad de Independencia le mandó una serie de recibos. “Me notificaron que debo casi 7 mil soles de tributos, pero yo pago a San Martín”, dijo.

Del mismo modo, Sandra Ramos mencionó que “ Independencia viene cometiendo abusos y atropellos con nosotros (...). La mayoría de los pobladores son adultos mayores de casi 80 años, todo esto afecta su salud emocional. Estamos indignados, creemos que las autoridades se están aprovechando de su poder y no dialogan, es un atentado contra nuestros derechos”.

Lucio Gutiérrez asegura que siempre le envían notificaciones de embargo. Indicó que contribuye “a San Martín desde hace 50 años. Pido que las entidades municipales se pongan de acuerdo para que nosotros no salgamos perjudicados . Nos gustaría que los dos alcaldes nos digan a dónde vamos a pertenecer realmente, nos sentimos abandonados”.

Lucio Gutiérrez es un ciudadano que vive en la Urbanización Mesa Redonda hace 50 años y expresa su frustración por la situación que está pasando él y los demás residentes.

César Alarcón, dirigente de la asociación Pro Vivienda, precisó que los vecinos afectados de la zona son un promedio de 600 ciudadanos . “La Ley 14965, Ley de Creación del Distrito de Independencia, establece que, por el Oeste, limita con el distrito de San Martin de Porres. A raíz de ello, se ha generado un conflicto limítrofe”, agregó.

Señaló que ambos distritos llevan más de 30 años en disputa. “los problemas que puede haber entre las municipalidades no deben afectar a los vecinos, ellos vienen contribuyendo a la jurisdicción de San Martin de Porres, mientras que Independencia trata de intimidarlos”, aseguró. Por otra parte, mencionó que el Tribunal Constitucional (TC) establece que los territorios requieren de una ley para su demarcación definitiva.

Análisis de expertos

Alejandrina Molina, abogada civil de Estudio Linares, explicó a El Comercio que cuando hay una disputa entre dos jurisdicciones se recurre a la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, de acuerdo con lo estipulado en la Décimo Tercera Disposición Complementaria.

La ley señala que, tratándose de predios donde dos o más distritos reclaman tributos municipales, serán válidos los pagos efectuados al municipio de la jurisdicción a la que corresponda el predio según su inscripción en el registro de propiedad inmueble . En caso de predios que no cuenten con una inscripción registral, serán válidos los pagos efectuados a cualquiera de las jurisdicciones distritales en conflicto, a elección del contribuyente.

“Debido a esto, lo que rige es la inscripción de registros público. Si en la partida registral inmueble de los vecinos figura San Martín de Porres como distrito, debe ser el ente a tributar ”, dijo.

Añadió que, si existe un proceso administrativo coactivo, lo que corresponde es solicitar su nulidad. “Es usual que se presenten controversias entre municipalidades, lo que debería hacer el Congreso de la República es sacar una Ley de Delimitación Limítrofe para así evitar incertidumbres”, comentó.

Johnny Zas Friz, experto en derecho municipal, agregó que la Ley Orgánica de Municipalidades anticipa los casos donde los distritos reclaman tributos por un conflicto de límites. “ Se deben considerar válidos los pagos donde está inscrito el predio . El señor (Claudio Hinostroza) presentó su certificado de propiedad donde indica que su domicilio está en San Martín. Por ello, no corresponde que Independencia le exija pagar tributos”, dijo.

El especialista considera que la Municipalidad de Independencia no tiene la facultad de cobrarle al ciudadano. “El registro de propiedad del inmueble indica que este se encuentra en San Martín. Por ende, Independencia estaría actuado abusivamente al querer cobrarle a vecinos que no corresponden a dicha zona . Incluso si no hubiera un documento registral, sería el vecino quien debe decidir dónde tributar”, añadió.

Recomienda a los vecinos que planteen medidas contra el proceso de cobranza coactiva. “Pueden presentar una acción de amparo ante el Poder Judicial, ya que el accionar de las autoridades municipales iría en contra de lo que dice la ley”, mencionó el especialista.

Los descargos

El gerente municipal de Independencia Iván Rodríguez señaló a El Comercio que la Urbanización Mesa Redonda forma parte de su jurisdicción. “El Juzgado Civil dictó una Sentencia que declara fundada la demanda interpuesta por Independencia contra San Martín de Porres, en donde se determinó el territorio comprendido por la Av. Naranjal, Panamericana Norte, Tomas Valle y Túpac Amaru, que corresponde a nosotros”, contó.

Sostuvo que la Municipalidad de Independencia ha interpuesto una denuncia penal contra los funcionarios de la Municipalidad de San Martín de Porres por los delitos de usurpación de funciones, malversación de fondos públicos e impedimento del ejercicio a la función pública.

Rodríguez comentó que la actual gestión se ha venido reuniendo con los vecinos para solucionar todo tipo de inconvenientes. “Esta situación ocurre en los distritos por una falta de claridad en las demarcaciones”, dijo.

El gerente municipal de Independencia Iván Rodríguez señaló que los vecinos afectados podrán acercarse a las instalaciones de dicha municipalidad para validar los pagos que hicieron a SMP y así ya no tener que cancelar alguna deuda.

Aclaró que los vecinos podrán acreditar sus pagos realizados. Eso quiere decir que los tributos que hicieron en SMP serán validados si presentan sus recibos de pago a la Municipalidad de Independencia. “Nos sensibilizamos con los señores. Pueden acudir a nuestras instalaciones, el proceso de acreditación de pagos es completamente gratuito”, agregó.

Es así que las deudas de los ciudadanos se considerarán canceladas y ya no tendrán que pagar ningún monto, según lo prometido por el gerente municipal. “Tampoco se trata de dejarlos en el aire, pero les pedimos por favor que ya se trasladen a Independencia porque esa es su zona”, aseguró.

Pese a que este Diario tuvo comunicación con el equipo de la Municipalidad de San Martín de Porres, hasta el cierre de esta nota no brindaron un pronunciamiento oficial sobre el tema.