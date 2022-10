—Sobre las declaraciones del Colegio Médico y otros profesionales en salud que señalan el uso del metacrilato como altamente nocivo en el cuerpo humano, ¿qué puede decir al respecto?

El peligro del producto es falso. Lamentablemente en nuestro país hay demasiada ignorancia, incluso entre los médicos. Yo me he tomado la molestia de hacerme una resonancia magnética en mis glúteos. Acá hay un objetivo seguro: tumbarme a mí. Es un tema personal de un grupo de médicos que no quieren que yo trabaje . Por eso sacaron esa ley en la pandemia.

—¿A qué ley se refiere?

En el 2020 sacan una ley que en un principio iba a tratar el trabajo de las cosmiatras. Para prohibirles a ellas y los peluqueros realizar estos procedimientos. Pero luego dijeron que médicos cirujanos, como nosotros, tampoco podríamos inyectar ácido hialurónico u otras sustancias.

—La Ley No. 31014, que regula el uso de sustancias modelantes en tratamientos corporales con fines estéticos

Ahora, esta ley no está reglamentada. A pesar de la ley, seguimos trabajando no solo yo, sino muchos otros médicos cirujanos. Pero, ¿qué sucede? Me agarraron a mí de pretexto para hacer todo esto. El meollo del asunto es que aparece este cirujano plástico venezolano [Daniel Slobodianik], que se encarga de retirar aceite de avión de los glúteos de mujeres y dice que yo hago mala praxis.

María Elena Leiva señala que el producto denunciado tiene múltiples beneficios.

—El Colegio Médico señala que para hacer estas intervenciones estéticas se debe ser cirujano plástico o dermatólogo.

Yo hice una especialidad de medicina estética en Brasil. Acá en el Perú no existe pero en otros países sí. Todos los cirujanos plásticos y dermatólogos se unieron para hacer esta ley justo en la pandemia, antes no existía. Por lo tanto, centros como MediEstetic y otros consultorios privados trabajan de manera normal. Pero por intereses personales establecieron que se excluyera a todos los médicos cirujanos como yo y muchos otros especialistas que también usaban ácido hialurónico.

—Pero en este caso estamos hablando del metacrilato, ¿por qué el Colegio Médico señala que es peligroso y se opone a su uso?

Por total ignorancia. Y yo voy a responderles. Yo tengo mi el registro sanitario de la Digemid. Y los voy a demandar si es necesario. Pero a la primera que voy a demandar es a Magaly Medina, ya tiene su querella. Pero volviendo al tema, todos los médicos cirujanos nos estamos levantando contra el Colegio Médico, haremos un plantón el día miércoles . Esa ley [31014] no solo es abusiva e inconstitucional, porque le quitan el derecho al médico de trabajar, sino que además la están dando por hecha cuando no está reglamentada. El uso de metacrilato, además, no está prohibido en el Perú, tiene registro sanitario. Están diciendo que los médicos no podemos trabajar, para que vean el nivel de ignorancia del Colegio Médico.

—Respecto a las denunciantes. Muchas de ellas señalan que usted las a amenazado, les ha enviado fotos de sus casas y sus fichas RENIEC. Además, hay videos registrados en los que se escucha el trato que usted les ha dado al responderles por sus inquietudes.

Yo quiero que prueben que he hecho eso. Yo no hablo por hablar, tengo todas las evidencias de lo que digo. Ahora, cuando le contesté a esa chicha que dijo que la traté mal, pues me sacó de quicio. Yo me pregunto, ¿es acosar a alguien pedirle su dirección a una chica para firmarle su carta notarial? Siempre hay riesgos de complicaciones. Estas chicas han salido años después a decir que lo que he hecho les ha dado reacciones adversas. Dicen que les he puesto otro producto que no es, así que que lo demuestren. Cuando alguien se coloca los famosos biopolímeros, también conocido como aceite de silicona, eso se ve totalmente diferente en la resonancia magnética. Ahora, yo he sido víctima de un acoso tremendo y no es la primera primera vez. Además, en el reportaje de Magaly una de las denunciantes de es falsa.

—¿Va a tomar acciones legales contra todas las personas que la han denunciado, así como también contra el Colegio Médico y quienes hicieron mediático su caso?

A ver, vamos por partes. Yo no puedo denunciar a todo el mundo. Lo primero que voy a hacer es defenderme yo de las acusaciones falsas que han hecho. Soy víctima de un acoso cibernético maldito y hasta me han amenazado de muerte. Ahorita sé que no soy la única que reclama por los derechos de los médicos cirujanos como yo. Va a haber un plantón el miércoles y vamos a exigir nuestros derechos. Es una ley inconstitucional.