El inicio de la educación inicial representa uno de los momentos más importantes en la vida de un niño, debido a que implica no solo su ingreso a la educación formal, sino también, en muchos casos, su primera experiencia de separación del entorno familiar.

Especialistas en educación inicial señalaron que este proceso puede generar ansiedad tanto en los menores como en sus padres, por lo que el acompañamiento familiar y escolar resulta fundamental para garantizar una adaptación positiva.

La licenciada Harumi Mau, especialista en educación inicial, explicó que esta etapa influye directamente en el desarrollo emocional y social del menor.

“El proceso de adaptación es fundamental, porque influirá en la seguridad emocional del niño, su confianza en los adultos y en su disposición para aprender” , indicó.

Asimismo, sostuvo que una transición adecuada favorece la autonomía, fortalece la socialización y disminuye la ansiedad frente a nuevos entornos.

Docentes y familias cumplen un rol clave en la adaptación escolar de los niños. (Foto: Andina)

Por su parte, Lenka Neyra, pedagoga especialista en primera infancia, señaló que este proceso involucra también a las familias y no únicamente a los estudiantes.

“El centro educativo acoge también a los padres en este proceso, porque reconoce las dificultades que implica dejar a niños de corta edad en un entorno nuevo” , manifestó.

Recomendaciones para los padres

Las especialistas coincidieron en que la actitud de los padres durante las primeras semanas resulta determinante para facilitar la adaptación escolar.

“Transmitirle ansiedad al niño es uno de los principales errores que cometen los padres, porque esa carga emocional puede generar mayor inseguridad y dificultar su integración al nuevo entorno” , explicó Harumi Mau.

Entre las principales recomendaciones para acompañar este proceso —que puede extenderse entre tres y cuatro semanas dependiendo de cada niño— figuran realizar despedidas breves y afectuosas, evitar irse sin avisar, mantener la asistencia constante y no retirar rápidamente al menor del colegio ante el llanto.

También sugirieron estructurar rutinas con apoyo visual y permitir, en algunos casos, que el niño lleve consigo un objeto de apego para brindarle seguridad.

El papel de los docentes

Las especialistas destacaron además que los docentes de educación inicial cumplen un rol esencial durante esta etapa, especialmente a través de la paciencia y la contención emocional.

Lenka Neyra sostuvo que el acompañamiento afectivo y la disponibilidad emocional del profesor son fundamentales para generar confianza en los menores.

En tanto, Harumi Mau indicó que los docentes deben validar las emociones de los niños y evitar minimizar el llanto o distraerlos de manera forzada.

“El docente debe brindar contención emocional y acompañamiento, respetando sus tiempos” , afirmó.

Las expertas señalaron además que el entorno físico del aula debe ser organizado, agradable y libre de estímulos excesivos que puedan generar estrés en los menores.

Finalmente, coincidieron en que superar con éxito la adaptación a la educación inicial es un proceso conjunto entre la escuela y la familia, donde la confianza y tranquilidad de los padres influye directamente en la forma en que el niño enfrenta esta nueva etapa.