En el marco de las actividades por el 201° aniversario de la Batalla de Ayacucho, el Ejército del Perú anunció la firma de un acuerdo estratégico con la empresa surcoreana Hyundai Rotem con miras a la futura adquisición de tanques principales de batalla K2 y vehículos blindados a ruedas 8x8 K808.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la República José Jerí Oré junto a las principales autoridades del Ejecutivo, el Congreso y el sector Defensa.

Entre los asistentes estuvieron el presidente del Parlamento Fernando Rospigliosi Capurro, el jefe del Gabinete Ernesto Álvarez Miranda, el ministro de Defensa César Díaz Peche, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas general EP David Guillermo Ojeda Parra y el comandante general del Ejército general EP César Briceño Valdivia.

Según informó la institución, el acuerdo contempla cooperación tecnológica, mecanismos de financiamiento y el impulso de iniciativas industriales vinculadas al sector defensa. Con ello, se busca dotar al país de equipamiento moderno y confiable, acorde con las exigencias de seguridad del siglo XXI.

En paralelo a la firma del convenio, y como parte de las actividades por el Día del Ejército, el general César Briceño presentó el libro Archivo Cuartel General del Ejército, una publicación que conmemora los 50 años del Cuartel General del Ejército del Perú.

El volumen recoge planos, documentos oficiales y relatos sobre el diseño y construcción del complejo en la década de 1970, así como testimonios de los arquitectos responsables del proyecto, entre ellos Héctor Chueca, quien participó en la ceremonia a sus 94 años.