Un auto con tres ocupantes impactó contra la parte posterior de un tráiler que se encontraba detenido en la Vía Evitamiento, en el distrito de El Agustino, esta madrugada.

De acuerdo a América Noticias, la mujer que viajaba en la parte posterior del vehículo, el piloto y copiloto resultaron heridos. Debido al fuerte impacto, ambas puertas delanteras de la unidad quedaron bloqueadas, por lo que los bomberos utilizaron herramientas para abrirlas.

El chofer del tráiler comentó que la unidad se encontraba detenida con las luces de emergencia cuando sintió el impacto. “Solo hice una parada, pausas activas por el tema del horario que tenemos. Sentí un impacto atrás, eso fue todo, me fijé y había daños”.

Según su versión, el accidente se habría producido porque el conductor del auto se habría quedado dormido. “Yo pensé que me querían asaltar porque el auto se vino del medio de frente para acá y me dijo que me ganó el sueño. Se quedó dormido”

El matinal detalló que los tres heridos fueron conducidos a la clínica Montefiori. Mientras que el chofer del tráiler fue llevado a la comisaría para rendir su manifestación

