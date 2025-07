Miguel Ángel Requejo Astochado brindó su versión de los hechos, luego de que, en estado de ebriedad, protagonizó una violenta escena al estrellar su camioneta contra el restaurante ‘El Charrúa’, ubicado en La Molina. El sujeto reconoció que sí estaba libando licor en el local y que tuvo una pelea previa con un grupo de comensales.

“Yo soy una persona muy correcta y si me he equivocado lo siento, me pegaron una paliza brutalmente. Mi cara estaba llena de sangre, mi ojo no veía”, dijo durante una entrevista con Buenos Días Perú.

Según su versión, el choque contra el salón principal de ‘El Charrúa’ no fue adrede.

“Subo a mi carro para irme y cuando subo ni siquiera he retrocedido. Cuando uno quiere hacer algo retrocede unos metros y arranca, pero no yo no he hecho eso, tampoco lo manejo muy bien. Como estaba golpeado no me di cuenta y aceleré. Cuando me doy cuenta ya estaba adentro y me arrepentí. Salí y fui a mi casa”, añadió.

También detalló que peleó con un grupo de comensales, precisamente contra quienes impactó su vehículo y que estas personas también lo golpearon antes del grave incidente.

“Yo he tomado con mi señora, con mis amigos y con una amiga. La amiga estaba borracha y pedía y pedía trago. Fui a la barra a preguntar y los de atrás me buscaron bronca. Y estos ‘limeñitos’ son creídos y me agarraron entre los cuatro. Estaba yo en el piso”, dijo en su testimonio.

Vale precisar que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Requejo ingresando al local y corriendo directamente hacia una mesa ocupada por varios hombres. Inicia una agresión lanzando manotazos, lo que provoca que los presentes reaccionen para contenerlo. Uno de los comensales incluso toma una silla durante la confrontación . Luego de unos minutos de forcejeo, logran reducirlo y este abandona el lugar.

Así quedaron las instalaciones del restaurante El Charrúa. Foto: Municipalidad de La Molina.

“Ellos iniciaron el altercado, ellos seguro me dijeron que me vaya, seguro yo no les he escuchado bien, he pensado que me han ofendido y me acerco a encararles y es cuando arranca la ‘bronca’”, dijo el acusado al respecto.

Una de las personas afectadas por el impacto anunció que presentará una denuncia penal contra Miguel Ángel Requejo por intento de homicidio. Según declaró a Canal N, el ataque fue intencional y ocurrió minutos después de la pelea en el interior del local.

lima 3 de julio del 2025 Un grave incidente tuvo como escenario al restaurante ‘El Charrúa’, ubicado en La Molina, cuando el conductor de una camioneta estrelló intencionalmente su vehículo contra el local y también terminó impactando contra dos comensales. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados." / HUGO PEREZ

