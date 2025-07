Miguel Ángel Requejo Astochado, de 51 años, fue identificado como el responsable del violento ataque ocurrido la noche del miércoles contra el restaurante ‘El Charrúa’, en el distrito de La Molina. El empresario, en presunto estado de ebriedad, empotró su camioneta contra el local tras una discusión con las víctimas y personal del establecimiento, dejando al menos dos personas heridas.

Requejo Astochado es gerente de una empresa familiar vinculada al sector del acero, Miromina S.A. Es ingeniero mecánico y cuenta con un máster en dirección y gestión empresarial.

Según registros públicos, en el 2023 fue sancionado por Sucamec , luego de que intentara obtener una licencia para portar armas presentando un examen psicológico falsificado . Este hecho, aunque no derivó en una denuncia penal, dejó en evidencia una conducta irregular previa.

Así quedaron las instalaciones del restaurante El Charrúa. Foto: Municipalidad de La Molina.

Testigos del incidente señalaron que Requejo fue retirado del restaurante tras protagonizar un altercado verbal. Minutos después, regresó en su lujosa camioneta Lexus y la dirigió directamente contra la fachada del local, impactando una mesa donde se encontraban tres clientes con quienes había discutido previamente.

"Él ha entrado directamente a atentar contra la vida de los que estábamos ahí. Yo me levanté unos segundos antes de que empotrara el auto, si no me levantaba me daba contra la espalda y me dejaba parapléjico o muerto. En todo momento gritaba que era un magnate y como tal podía hacer lo que quisiera“, dijo uno de los tres afectados directos, durante entrevista con Canal N.

El objetivo del ataque eran tres comensales que se hallaban al interior de 'El Charrúa'. Foto: Composición

Tras el hecho, el empresario fue detenido por la Policía Nacional y trasladado a la comisaría de Santa Felicia. Se encuentra bajo investigación por tentativa de homicidio, daños agravados y conducción en estado de ebriedad. El Ministerio Público aún evalúa las medidas restrictivas que podrían aplicarse mientras continúan las diligencias.