Miguel Ángel Requejo Astochado fue trasladado este lunes al penal Ancón II, luego de que el Poder Judicial ordenara nueve meses de prisión preventiva en su contra por haber embestido con su camioneta un restaurante en La Molina, dejando a una persona herida.

De acuerdo con TV Perú Noticias, Requejo fue llevado a la carceleta del penal, donde permanecerá de forma temporal hasta que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine en qué establecimiento cumplirá la medida restrictiva. El hecho que motivó esta decisión ocurrió el 2 de julio, tras un altercado con otros comensales dentro del local.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Miguel Requejo es trasladado a la carceleta del penal Ancón II. (Foto: TV Perú)

La Fiscalía lo acusa por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y omisión de socorro en agravio de 4 personas.

En el expediente fiscal se consideran clave las imágenes difundidas recientemente, donde se le observa actuando con violencia al intentar reingresar al restaurante antes del ataque vehicular.

La defensa de Requejo ha anunciado que apelará la resolución judicial.

Se quebró durante audiencia

En la audiencia del último domingo, Requejo Astochado se dirigió a las víctimas entre lágrimas y pidió perdón por lo ocurrido. Alegó que no tuvo la intención de atropellarlas y que actuó desorientado por no llevar puestos sus lentes.

“Pido disculpas a mis vecinos (…) Perdónenme (…) Yo no estaba borracho cuando peleé con ustedes, perdí mis lentes, tengo alta medida, por eso es que cuando volví me dijeron que ya se habían ido. No sé qué pasó”, declaró.

Miguel Ángel Requejo lloró durante audiencia para tratar de evitar la prisión preventiva, luego de estrellar su camioneta contra el restaurante "El Charrúa" de La Molina. (Foto: Captura Justicia TV)

Añadió que no pretendía causar daño ni actuar como delincuente. “Solo entré y como no veo tuve que bajar la mirada y luego no sé qué hice. Estuve en shock en mi casa. No he querido hacerles daño, ser un delincuente. Solo les pido, yo mantengo a mis hijos, a mi familia”, expresó ante el juzgado.