El Comercio seguirá de cerca la gira del papa León XIV por Sudamérica con el editor de la sección Nacional y enviado especial, Juan Pablo León, quien junto a una comitiva periodística recogerá, acompañará y retornará al Santo Padre a El Vaticano, luego de 11 días por Sudamérica recorriendo los países de Uruguay, Argentina y finalmente Perú.
TE PUEDE INTERESAR
- Las avenidas clave durante la visita del papa León XIV: ¿por dónde pasará y qué zonas de Lima y Callao concentrarán a los fieles?
- Papa León XIV en Perú: Ticketmaster habilita entradas gratis desde el jueves 5 para misa en Las Palmas
- Papa León XIV: Inician instalación de escenario en Sacsayhuamán
- ¿Asistirás a la misa del papa León XIV en Chiclayo? Así estarán distribuidos los sectores
Seguir temas