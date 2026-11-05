Juan Pablo León, periodista de El Comercio, indicó que en el primer vuelo papal de Roma a Sudamérica tendría un primer acercamiento con León XIV | Captura de video / Canal N
Juan Pablo León, periodista de El Comercio, indicó que en el primer vuelo papal de Roma a Sudamérica tendría un primer acercamiento con León XIV | Captura de video / Canal N
Por Redacción EC

El Comercio seguirá de cerca la gira del papa León XIV por Sudamérica con el editor de la sección Nacional y enviado especial, Juan Pablo León, quien junto a una comitiva periodística recogerá, acompañará y retornará al Santo Padre a El Vaticano, luego de 11 días por Sudamérica recorriendo los países de Uruguay, Argentina y finalmente Perú.

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