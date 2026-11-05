El Comercio seguirá de cerca la gira del papa León XIV por Sudamérica con el editor de la sección Nacional y enviado especial, Juan Pablo León, quien junto a una comitiva periodística recogerá, acompañará y retornará al Santo Padre a El Vaticano, luego de 11 días por Sudamérica recorriendo los países de Uruguay, Argentina y finalmente Perú.

Juan Pablo precisó que estará en todos los vuelos junto a León XIV, un aproximado de 14 horas, y lo acompañará por 15 ciudades. Los periodistas que han sido acreditados, hasta el momento de los mismos países de la gira, deberán declarar en la plataforma de El Vaticano cada artículo personal, equipos electrónicos, cables, cargadores, entre otros.

El hombre de prensa indicó que existe la posibilidad de tener una conversación más cercana con el Sumo Pontífice, y que pueda bendecir diversos objetos religiosos como rosarios, estampitas, imágenes de San Judas Tadeo y el Señor de los Milagros. También, obsequios preparados por sus inicios pastorales en Chulucanas en 1985 (fotografías inéditas de archivo de El Comercio junto a sus primeros monaguillos) y un King Kong lambayecano.

La entrega de acreditaciones inició hoy y el viernes 6 es la salida del vuelo papal desde un terminal exclusivo en Roma hacia Montevideo.