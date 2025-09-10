José Cayetano Chávez
José Cayetano Chávez

Escucha la noticia

00:0000:00
Ejecutivo anula autorizaciones de proyectos de recuperación de dos joyas patrimoniales: ¿Qué acciones tomará Prolima para evitar que se atente contra el centro histórico de Lima?
Resumen de la noticia por IA
Ejecutivo anula autorizaciones de proyectos de recuperación de dos joyas patrimoniales: ¿Qué acciones tomará Prolima para evitar que se atente contra el centro histórico de Lima?

Ejecutivo anula autorizaciones de proyectos de recuperación de dos joyas patrimoniales: ¿Qué acciones tomará Prolima para evitar que se atente contra el centro histórico de Lima?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Ministerio de Cultura (Mincul) ha declarado la nulidad de las autorizaciones otorgadas a Prolima, la gerencia de la Municipalidad de Lima (MML) que recupera el valor cultural del centro histórico, para realizar el proyecto de investigación arqueológica, conservación y puesta en valor de los sectores Alameda Chabuca Granda 1 y Alameda Chabuca Granda 2. En ellos se encuentran, respectivamente, el Molino de Aliaga y el Arco del Puente, dos joyas de la Lima antigua y virreinal. Ambas habían sido encontradas a unos metros de Palacio de Gobierno. Sin embargo, su continuidad ha recibido el rechazo del Ejecutivo “para evitar la vulneración de los planes de defensa” y “proteger la seguridad de la Presidenta de la República.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC