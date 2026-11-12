Por Redacción EC

Una gran fiesta de fe y confraternidad se vive en el Estadio Nacional, donde miles de jóvenes colmaron las tribunas y el campo para participar en la esperada vigilia con el papa León XIV. Más de 52 mil jóvenes en la vigila de hoy jueves 12 de noviembre, hacen vibrar el recinto.

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