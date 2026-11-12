Una gran fiesta de fe y confraternidad se vive en el Estadio Nacional, donde miles de jóvenes colmaron las tribunas y el campo para participar en la esperada vigilia con el papa León XIV. Más de 52 mil jóvenes en la vigila de hoy jueves 12 de noviembre, hacen vibrar el recinto.

El coloso de José Díaz luce completamente abarrotado, vibrando con cánticos, banderas y muestras de entusiasmo desde tempranas horas.

La convocatoria no solo reúne a delegaciones juveniles de diversas regiones del Perú, sino que también ha logrado congregar a numerosos visitantes de países hermanos como Chile, Ecuador y Brasil, entre otras naciones.

(Fotos: Giancarlo Ávila @photo.gec)

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El Estadio Nacional del Perú (conocido como El Coloso de José Díaz), inaugurado el 27 de octubre de 1952 y ubicado en el barrio de Santa Beatriz (Lima), es el principal recinto deportivo, cultural e histórico del país.

Lima 12 de noviembre del 2026 Jóvenes fieles y ciudadanos esperan en el Estadio Nacional de Lima la misa que celebrará el papa León XIV, como parte de su visita oficial al Perú. Fotos: Giancarlo Ávila/ @photo.gec