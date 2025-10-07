Gladys Pereyra Colchado
Gladys Pereyra Colchado

El futuro de los parques de Miraflores en manos de una jueza: la controversia por la construcción de casetas en un momento clave
El futuro de los parques de Miraflores en manos de una jueza: la controversia por la construcción de casetas en un momento clave

El futuro de los parques de Miraflores en manos de una jueza: la controversia por la construcción de casetas en un momento clave

Un grupo de vecinos de Miraflores ha llevado al Poder Judicial las discrepancias con el alcalde Carlos Canales. El último miércoles, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de hábeas corpus contra la ejecución de obras dentro de parques del distrito.

