El impacto de una Lima sin cobro de peajes: Medidas que buscan su anulación plantean el debate sobre sus consecuencias
El impacto de una Lima sin cobro de peajes: Medidas que buscan su anulación plantean el debate sobre sus consecuencias

El impacto de una Lima sin cobro de peajes: Medidas que buscan su anulación plantean el debate sobre sus consecuencias

El último sábado, El Comercio reveló que los abogados que presentaron un hábeas corpus para eliminar el peaje en la Av. Separadora Industrial buscarán replicar este proceso contra los peajes de Ramiro Prialé y Santa Anita. Este hecho concentra la atención de los conductores e invita a analizar las consecuencias que tendría la ausencia de dichos cobros en la ciudad. Cabe recordar que dos peajes ya fueron suspendidos este año en la Panamericana Sur y ahora están en manos de la Municipalidad de Lima (MML).

