El impacto de una Lima sin cobro de peajes: Medidas que buscan su anulación plantean el debate sobre sus consecuencias

-El escenario de una Lima sin peajes-

¿Para qué sirve un peaje?

Roberto Vélez, gerente general de la asociación A Movernos, explicó a El Comercio que los peajes sirven para financiar la operación y mantenimiento de una vía. “Operar una vía requiere hacerle un mantenimiento rutinario, equipos que hagan limpieza, vigilarla y poder actuar en emergencias. Todo esto tiene un costo elevado y los peajes cumplen la función de solventarlo. Los peajes de Lima Metropolitana reciben gran cantidad de dinero por el flujo de vehículos que pasan por ellos”, mencionó.

Peaje de Separadora Industrial, cerca al cruce de la avenida homónima con la Vía de Evitamiento. Foto: Joel Alonzo. / JOEL ALONZO

De acuerdo con Vélez, si el peaje no funciona a través de una asociación público-privada, en la cual un Estado le encarga a una empresa el funcionamiento y mantenimiento de una vía, será la autoridad pública correspondiente quien financie los costos. En consecuencia, utilizará los fondos de los impuestos que paguen los ciudadanos. “ Se entiende que es mejor que las personas que usan la vía paguen por el servicio y que los impuestos sean utilizados en otras necesidades ”, sostuvo .

Desde que se suspendió el cobro de peajes en Villa y Punta Negra, actualmente en Lima Metropolitana existen once peajes en ocho puntos de la capital donde los conductores deben pagar una tarifa. Todos están a cargo de Lima Expresa.

Una Lima sin peajes

En el escenario de que Lima no tenga peajes, Juan José Cárdenas, abogado experto en infraestructura y socio de Damma Legal, mencionó que existirá un subsidio cruzado para todos los habitantes de la capital. “El subsidio cruzado es una situación inequitativa donde alguien paga por un servicio público que no utiliza. Es lo que está ocurriendo actualmente en la Panamericana Sur desde que la MML administra la vía tras la liquidación de Rutas de Lima: los impuestos de todos los limeños, incluso los que viven en Lima norte y no pasan por la Panamericana Sur, se están destinando para el mantenimiento de esas vías”, sostuvo.

“El Estado muchas veces no mantiene bien las infraestructuras a su alcance. Es lo que ocurre con los colegios y hospitales públicos que tienen grandes carencias sin solucionar. Lo que temo es que las vías de Lima comiencen a tener deficiencias y no se presten adecuadamente los servicios de limpieza y mantenimiento”, indicó Cárdenas.

Así también, el abogado afirmó que, de no cobrarse peajes en la capital, la MML no tendría los recursos necesarios para solventar los gastos que se requieren para mantener las vías concesionadas en buen estado. “Limpiarlas, atender accidentes y los gastos de operación son parte de la concesión a Lima Expresa. Todo eso se perdería ”, indicó .

Peaje de Ramiro Prialé. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC / JOEL ALONZO

Por su parte, Vélez afirmó que “es un gran riesgo” que no se cobren peajes, porque la MML no ha demostrado transparencia para saber que puede cubrir los fondos requeridos para mantener las vías. “El peaje de Ramiro Prialé es importante, porque conecta a Lima con el centro del país. El peaje de Santa Anita tiene un gran flujo de mercancías y pasajeros. Tiene que garantizarse la buena calidad de estas vías”, expresó.

Adicionalmente, Cárdenas sostiene que una medida legal como el hábeas corpus presentado contra el peaje de Separadora Industrial es una señal negativa del respeto del país a las inversiones de alianzas público-privadas.

“La consecuencia inmediata será la activación de controversias arbitrales por violación del contrato de concesión. Cualquier indemnización que se establezca la pagará con recursos públicos la MML o, en su defecto, probablemente el Gobierno Central del Estado peruano. A mediano y largo plazo, el daño es mayor, ya que se erosiona la confianza en el sistema jurídico peruano, y la percepción de que en el Perú los contratos con el Estado no son confiables”, detalló.

Peaje de Santa Anita. Foto: Joel Alonzo. / JOEL ALONZO

Luis Quispe Candia, especialista en transporte y presidente de la ONG Luz Ámbar, subrayó que concesionar una vía para el cobro de un peaje a través de un contrato no es malo en sí mismo. “ El problema surge cuando los funcionarios favorecen a una empresa con un contrato o no valoran la repercusión que pueden tener las cláusulas que se firman ”, subrayó .

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, declaró la semana pasada que el cobro de peajes en la Panamericana Sur permanecerá suspendido durante el 2026. “Nosotros no vamos a cobrar peajes en tanto no contemos con vías alternas. Toda la temporada que viene, gran parte del próximo año y de repente hasta todo el próximo año no va a haber cobro de ningún peaje”, declaró a los medios.

Sobre este punto, Cárdenas considera que se trata de una mala decisión. Vélez reiteró que la MML no tiene presupuesto para cubrir el mantenimiento de las vías si es que no cobra peajes.

Peaje de Separadora Industrial: el caso al detalle

Sigfrido Rutzke Quiñe presentó un hábeas corpus ante la Corte Superior de Justicia de Lima Este (CSJLE), que busca eliminar el cobro del peaje de Separadora Industrial en La Molina, concesionado a Lima Expresa. Según la parte demandante, no cuenta con una vía alterna.

Medina es abogado de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, y ha sido abogado de la MML en distintos casos legales durante la gestión actual.

Por su parte, Adrián Simons, abogado de Lima Expresa, declaró a este Diario que la medida contra el peaje de Separadora Industrial representa “un uso indebido del sistema judicial”, porque existen dos hábeas corpus que tenían el mismo objetivo y fueron declarados improcedentes.

Peaje de Separadora Industrial. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC / JOEL ALONZO

Como se mencionó en un informe previo, en el 2019, la Municipalidad de La Molina presentó un hábeas corpus para solicitar el retiro de las estaciones del peaje mencionado. En febrero del 2021, el caso fue concluido con una resolución definitiva del CSJLE que declaró improcedente la demanda y una resolución interlocutoria del TC, que estableció que la demanda no pretendía la defensa de un derecho constitucional, sino cuestionar los términos del contrato de concesión. También, indicó que existen vías alternas al peaje de Separadora Industrial. En el 2022, el municipio presentó otro hábeas corpus que pretendía legalizar un acceso que evadía el pago del peaje. El caso fue declarado improcedente en mayo del 2023. La comuna buscó defender el hábeas corpus con un interdicto, que tampoco procedió. Por ello, Simons afirma que el juez del caso reciente contra el peaje de Separadora Industrial debería considerar estas decisiones como precedentes.

Lima Expresa manifestó también que existen dos vías gratuitas alternas al peaje de Separadora Industrial, que se observan en la siguiente imagen. Además, considera como un incumplimiento al contrato de concesión que la MML haya inaugurado en octubre una vía paralela al mismo peaje.

“ Vamos a contestar, en los términos correspondientes, que este hábeas corpus no tiene sustento, no tiene contenido constitucional y es una instrumentalización del sistema de justicia de la Municipalidad de Lima y sus allegados con fines políticos. Es un abuso procesal ”, aseveró Simons.

Wilber Medina, uno de los abogados de Rutzle, aseguró a este Diario que si obtienen un resultado a su favor, posteriormente iniciarán otros procesos para suspender el cobro de los peajes de Ramiro Prialé y Santa Anita, también concesionados a Lima Expresa. Consultada al respecto, la concesionaria indicó a El Comercio que por el momento no realizarán un nuevo pronunciamiento.