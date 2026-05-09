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Resumen

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Antes de la primera publicación sobre las acusaciones contra el proyecto inmobiliarioMiami Beach Peruano”, ubicado en Casma, El Comercio se contactó directamente con José Verona, CEO de la organización. Sin embargo, pese a la solicitud de sus descargos, nunca respondió. Ahora, su equipo de representación salió en su defensa ante la serie de reclamos surgidos en redes sociales contra este proyecto dedicado a la venta de lotes.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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