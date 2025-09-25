El proceso de extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, podría definirse en un plazo de entre 30 y 40 días, según indicó el periodista paraguayo Aldo Ynsfran en conversación con 24 Horas. El comunicador precisó que la justicia de su país ya cuenta con toda la documentación remitida por el Perú para sustentar el pedido.

“Se descarta la expulsión porque ya ingresó en marzo de este año el pedido formal de detención con fines de extradición. Al estar en curso dos solicitudes formales, solo podría expulsarse si la justicia del Perú desiste, lo cual sería inverosímil”, sostuvo Ynsfran.

Alias El monstruo cayó en Paraguay tras amasar 20 millones de soles en extorsiones y sicariato.

De acuerdo con el periodista, los juzgados penales de garantía N.° 1 y N.° 2 de Asunción ya tienen en su poder los documentos que sustentan la solicitud peruana. “Básicamente, es cuestión de tiempo, ya entre 30 a 40 días, para que la justicia paraguaya pueda expedirse sobre la extradición de esta persona”, comentó.

Tras su captura en San Lorenzo, Moreno Hernández fue trasladado al penal de máxima seguridad Martín Mendoza, en Emboscada, donde permanecerá bajo prisión preventiva mientras avanza el trámite judicial.

“Se ha reforzado el sistema penal de seguridad y se ha convocado una reunión entre las autoridades. En este penal se encuentran criminales procesados y condenados por narcotráfico”, explicó Ynsfran.

La detención tuvo lugar meses después de que existiera un pedido de extradición contra 'El Monstruo'. Foto: GEC

El Poder Judicial de Paraguay dictó el jueves prisión preventiva contra el cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte”, medida adoptada por el Juzgado Penal de Garantías N.° 1 de Asunción.

Desde junio, el Ministerio Público del Perú viene gestionando su extradición por los delitos de secuestro, organización criminal, extorsión agravada y una condena por robo agravado.