Resumen

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El fenómeno de El Niño se vine desarrollando en el Pacífico y alcanzaría su pico en noviembre, según Enfen. (Foto: Senamhi)
El fenómeno de El Niño se vine desarrollando en el Pacífico y alcanzaría su pico en noviembre, según Enfen. (Foto: Senamhi)
Por Redacción EC

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) reportó que se viene desarrollando en el Pacífico ecuatorial central durante el mes de junio y que, según sus proyecciones, permanecerá brindando condiciones cálidas hasta marzo del 2027.

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