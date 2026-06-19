La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) reportó que se viene desarrollando en el Pacífico ecuatorial central durante el mes de junio y que, según sus proyecciones, permanecerá brindando condiciones cálidas hasta marzo del 2027.

En su más reciente informe, precisan que el fenómeno presenta una probabilidad de 44% de alcanzar una magnitud fuerte para el próximo verano. Los especialistas sitúan el pico de mayor intensidad entre los meses de noviembre y diciembre del año 2026.

El Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA reporta una probabilidad de 63% para un episodio muy fuerte hacia fines de año. Este fenómeno climático modifica los sistemas de vientos y la convección en la zona ecuatorial.

Actualización sobre El Niño Costero y el clima local

El Niño Costero en el mar peruano extiende su duración hasta el verano de 2027. Enfen estima una mayor probabilidad de magnitud fuerte para este fenómeno local entre junio y septiembre.

El fenómeno de El Niño se vine desarrollando en el Pacífico y alcanzaría su pico en noviembre, según Enfen. (Foto: Senamhi)

Las temperaturas del aire a lo largo de la costa peruana superan sus valores habituales por el calentamiento marino. El Senamhi registra incrementos de hasta cinco grados en promedio durante la presente estación de invierno.

El arribo de olas cálidas al litoral refuerza el sistema térmico actual. Esta situación altera la ubicación de la anchoveta y atrae especies de aguas oceánicas hacia la costa.

El Enfen recomienda medidas de prevención ante la futura temporada de lluvias que inicia en septiembre. Las instituciones del sector salud aplican planes de contingencia para asegurar la operatividad de sus servicios.