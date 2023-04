Los préstamos al instante y sin aval, conocidos como el ‘gota a gota’, no solo son peligrosos cuando se les deja de pagar a los hampones que los entregan. La práctica extorsiva inicia con mensajes amedrentadores y continúa con amenazas físicas contra las víctimas. La escala de violencia se incrementa no solo afectando al deudor, pues el simple hecho de ingresar a ese mercado negro de la criminalidad pone en serio riesgo la integridad de su círculo más cercano. Esto lo explican especialistas en el tema, quienes han señalado la importancia de no sucumbir ante estas bandas criminales que solo buscan enriquecerse ilícitamente.

El último domingo, El Comercio publicó un informe narrando el modus operandi de las bandas criminales tras los préstamos ‘gota a gota’ y cómo se van forjando en la sociedad. Una vez estudiada e identificada su víctima, le ofrecerán dinero para que ‘mejore’ sus condiciones económicas. No obstante, según el abogado penalista Aarón Aleman, estas también podrían ser presionadas para que acepten el crédito así no lo necesiten o deseen.

"Sobre los intereses que cobran, absolutamente usurero y que pueden llegar hasta más del 1000%, está la extorsión que se presenta en un 90% de los casos"

Esta modalidad de entrega de dinero a título de préstamo es una práctica importada de Colombia, informó el exministro del Interior, Rubén Vargas. Él señaló que cuando una persona accede al ‘gota a gota’ está empezando a tener una relación comercial con una organización criminal.

“Sobre los intereses que cobran, absolutamente usureros, que pueden llegar hasta más del 1000%, está la extorsión que se presenta en un 90% de los casos. Eso se da cuando la persona que se involucra en el gota a gota no puede pagar el interés de ese préstamo diario, semanal o quincenal”, dijo. Estas condiciones cambian sin control, pues no hay un contrato formal que los respalde legalmente.

En ese sentido, la persona no está realmente accediendo a un crédito, sino a una práctica directamente criminal y extorsiva que podría acabar con su vida de no cumplir con los requerimientos de los hampones. Ellos manejan toda clase de acciones delictivas.

Clubber Aliaga Lodtmann, exjefe de la Región Policial Callao y Nororiente, quien ha combatido la extorsión en ambas regiones, declaró que los hampones están preparados para presionar a las personas para lograr sus ganancias exageradas.

“Aceptar un préstamo a estas organizaciones es exponerse porque su fin es lograr un enriquecimiento desmedido. Además, tienen la disposición de usar armas y causar daño”, declaró.

Ambos especialistas enfatizaron que no se debe acceder ni aceptar los supuestos préstamos en la modalidad ‘gota a gota’ porque su naturaleza es extorsiva y delictiva, la misma que podría dañar la integridad de la persona que termina siendo una víctima más de las bandas criminales.