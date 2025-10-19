Desde tempranas horas de la mañana de este domingo 19 de octubre, miles de fieles se congregaron en las calles de Lima para acompañar la salida del Señor de los Milagros desde la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en el histórico barrio de Barrios Altos. La multitudinaria manifestación de fe marca el inicio del tercer recorrido procesional de la venerada imagen por la capital.

El Cristo de Pachacamilla avanzó por el jirón Huánuco y continuará su trayecto hacia el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara, donde recibirá homenajes especiales por parte del personal médico y pacientes. El recorrido incluye además los jirones Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo, en el distrito de La Victoria, y culminará con un tributo en el Palacio de Justicia, antes de su retorno a la iglesia de Las Nazarenas.

Próximas procesiones

Según el calendario oficial, el Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles de Lima el domingo 26 de octubre, cuando, por segunda vez en su historia, visitará la Provincia Constitucional del Callao a bordo del Nazareno Móvil. Su itinerario incluirá avenidas principales como Tacna, Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina, hasta llegar a Guardia Chalaca, donde se celebrará una Santa Misa.

El martes 28 de octubre, la procesión partirá nuevamente desde el Santuario de las Nazarenas hacia el Hospital Arzobispo Loayza y la iglesia Nuestra Señora de los Desamparados, mientras que el sábado 1 de noviembre, el Cristo Moreno realizará su último recorrido del año antes de ingresar al convento de las Nazarenas.

Durante todo el Mes Morado, el Santuario del Señor de los Milagros celebra misas diarias desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., además de espacios de oración como las “Meditaciones Nocturnas”, transmitidas a las 10:00 p. m. por las redes del Arzobispado de Lima.

Miles de devotos participan en estas actividades religiosas que, año tras año, reafirman la profunda devoción del pueblo peruano hacia el Cristo Moreno y su mensaje de fe, esperanza y unidad.

