El Señor de los Milagros realizó este domingo su tercer recorrido procesional del año, en medio de una multitud que acompañó con fe y fervor su paso por las calles de Lima. La venerada imagen del Cristo de Pachacamilla salió de la iglesia Virgen del Carmen de Barrios Altos alrededor de las ocho de la mañana, tras una misa solemne, para continuar su tradicional peregrinaje por la capital.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue su llegada al Hospital de Emergencias Pediátricas (HEP), en el jirón Cangallo, donde el personal médico, pacientes y familiares recibieron al Cristo Moreno con oraciones, flores y cánticos.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Cantos, oraciones y flores acompañaron el recorrido del Señor de los Milagros por La Victoria. (Foto: GEC)

El homenaje incluyó la participación de los grupos artísticos “Los Toribianitos”, la niña cantante Eimy Phabiana Peralta y el elenco “Los Niños Aguilar”, quienes ofrecieron la marinera “Pintan a Cristo” como muestra de fe y gratitud.

Durante la ceremonia, representantes de los Servicios de Hospitalización, Cuidados Intensivos y Emergencias elevaron plegarias por la salud de los niños internados. Posteriormente, la Dirección General del hospital, junto al Servicio de Enfermería, presentó ofrendas florales y cirios ante la sagrada imagen.

El Señor de los Milagros llevó esperanza al Hospital de Emergencias Pediátricas en su paso por Lima. (Foto: GEC)

El director general del hospital, Dr. Jorge Jáuregui Miranda, expresó unas palabras de agradecimiento en nombre de toda la institución:

“Te recibimos con mucha alegría y emoción, y queremos darte gracias por todas las bendiciones que haces día a día con nuestro personal médico, enfermeras, técnicos y todos los profesionales que atienden a los niños con devoción. Bajo tu manto, prometemos seguir trabajando por su recuperación. Bendice a todos los niños del Perú”, señaló.

El homenaje concluyó con un nuevo canto de despedida de “Los Toribianitos”, mientras la imagen del Señor de los Milagros retomaba su andar por las calles de La Victoria hacia el Santuario de Las Nazarenas, donde descansará hasta su próximo recorrido.

Dan detención preliminar a policía por fallecido.