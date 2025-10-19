Desde las primeras horas de este domingo 19 de octubre, miles de fieles acompañaron con fe y devoción al Señor de los Milagros en su tercer recorrido procesional por las calles del Centro de Lima y La Victoria. La venerada imagen del Cristo de Pachacamilla partió desde la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en Barrios Altos, dando inicio a una jornada marcada por la oración, los cantos y el fervor religioso.

A lo largo de su trayecto, el Cristo Moreno fue recibido con homenajes en cada punto de su recorrido. En el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara, pacientes y personal médico participaron en emotivas oraciones pidiendo por la salud y la esperanza de los enfermos.

El recorrido procesional incluyó los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo, hasta llegar al Palacio de Justicia, donde también fue recibido con honores y aplausos por cientos de creyentes. Tras esta visita, la sagrada imagen retornó a la iglesia de Las Nazarenas, donde permanecerá hasta su próximo recorrido.

Durante toda la jornada, la Hermandad del Señor de los Milagros, junto con la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad de Lima, implementaron medidas de seguridad y desvíos de tránsito para garantizar el orden entre los asistentes. Los fieles, vestidos de morado, acompañaron el paso del anda con velas, incienso y flores, en una expresión de fe que se renueva cada octubre.

El próximo recorrido procesional del Señor de los Milagros está previsto para el domingo 26 de octubre, cuando por segunda vez en su historia visitará el Callao en el tradicional “Nazareno Móvil”, llevando su bendición a los fieles chalacos.

