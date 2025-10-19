El Cristo de Pachacamilla recorrió hospitales y calles de Lima en su tercera procesión. (Foto: GEC)
elcomercio

  • El Cristo de Pachacamilla recorrió hospitales y calles de Lima en su tercera procesión. (Foto: GEC)
  • Miles acompañan al Señor de los Milagros en su tercer recorrido por Lima. (Foto: GEC)
  • El Señor de los Milagros recibió homenajes en hospitales y el Palacio de Justicia. (Foto: GEC)
  • Tercer recorrido del Señor de los Milagros congrega a miles de devotos en el Centro de Lima y La Victoria. (Foto: GEC)
  • El Señor de los Milagros recibió homenajes en su paso por hospitales y el Palacio de Justicia. (Foto: GEC)
  • Devotos llenan las calles de Lima en el tercer recorrido procesional del Señor de los Milagros. (Foto: GEC)
  • Tercer recorrido del Señor de los Milagros moviliza a miles de fieles entre cánticos, oraciones y muestras de fe. (Foto: GEC)
  • Multitudinaria procesión del Señor de los Milagros recorrió Barrios Altos, La Victoria y el Centro de Lima. (Foto: GEC)
  • El Señor de los Milagros recibió homenajes en su paso por hospitales y el Palacio de Justicia. (Foto: GEC)
Redacción EC
Desde las primeras horas de este domingo 19 de octubre, miles de fieles acompañaron con fe y devoción al en su por las calles del Centro de Lima y La Victoria. La venerada imagen del Cristo de Pachacamilla partió desde la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en Barrios Altos, dando inicio a una jornada marcada por la oración, los cantos y el fervor religioso.

LEE: El papa León XIV bendice la imagen del Señor de los Milagros en el Vaticano | VIDEO

A lo largo de su trayecto, el Cristo Moreno fue recibido con homenajes en cada punto de su recorrido. En el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara, pacientes y personal médico participaron en emotivas oraciones pidiendo por la salud y la esperanza de los enfermos.

El recorrido procesional incluyó los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo, hasta llegar al Palacio de Justicia, donde también fue recibido con honores y aplausos por cientos de creyentes. Tras esta visita, la sagrada imagen retornó a la , donde permanecerá hasta su próximo recorrido.

Durante toda la jornada, la Hermandad del Señor de los Milagros, junto con la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad de Lima, implementaron medidas de seguridad y desvíos de tránsito para garantizar el orden entre los asistentes. Los fieles, vestidos de morado, acompañaron el paso del anda con velas, incienso y flores, en una expresión de fe que se renueva cada octubre.

MÁS: Tranvías de Lima, 60 años después: la historia y nostalgia de un viaje que nunca se olvida | FOTOS

El próximo recorrido procesional del Señor de los Milagros está previsto para el , cuando por segunda vez en su historia visitará el Callao en el tradicional “Nazareno Móvil”, llevando su bendición a los fieles chalacos.

