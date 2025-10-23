La histórica procesión del Señor de los Milagros vuelve al Callao. Tras una ausencia de 22 años, la imagen del Cristo Moreno recorrerá nuevamente las calles del Primer Puerto el domingo 26 de octubre, en un evento que movilizará a miles de fieles chalacos y generará un operativo de seguridad sin precedentes en la jurisdicción.

El esperado retorno de la imagen sagrada del Cristo de Pachacamilla al Primer Puerto contará con estrictas medidas de seguridad y control, coordinadas entre la Municipalidad Provincial del Callao, la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Ruta y horario de la procesión

La jornada iniciará a las 9 a.m. con la llegada del nazareno móvil al cruce de las avenidas La Marina e Insurgentes, tras su traslado desde el Santuario de las Nazarenas en el Cercado de Lima.

Luego, la imagen avanzará por la avenida La Marina hasta Guardia Chalaca y Sáenz Peña, momento en que los cargadores bajarán el anda para que el Cristo Moreno continúe a pie por cinco cuadras de Sáenz Peña, hasta República de Panamá y luego avenida Pacífico.

Este será el recorrido del Señor de los Milagros desde Cercado de Lima hacia el Callao. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que se ha programado una misa solemne para las 2 p.m., con participación de autoridades y hermandades locales. También participarán las imágenes del Señor del Mar y de la Virgen del Carmen de la Legua, considerada alcaldesa perpetua del Callao.

Plan de seguridad

Para garantizar orden, tranquilidad y asistencia médica, se desplegarán más de 1,500 agentes de serenazgo y efectivos policiales de los siete municipios del Callao.

Asimismo, se instalarán 15 cámaras de videovigilancia a lo largo del recorrido en tiempo real. De esta manera, se busca prevenir cualquier inconveniente que pueda surgir durante la ruta.

El plan de operaciones también incluye seis ambulancias distribuidas en la ruta y 15 carpas de Defensa Civil con socorristas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). El COER Callao estará activo durante toda la procesión.

Las autoridades han señalado que varias avenidas clave quedarán temporalmente restringidas (incluyendo la avenida Sáenz Peña, Guardia Chalaca y La Marina) por lo que se recomienda planificar los desplazamientos, utilizar transporte público o rutas alternas. La colaboración ciudadana será fundamental para el éxito del evento.

Al concluir la ceremonia en el Callao, la imagen del Señor de los Milagros regresará al Santuario de las Nazarenas en el Cercado de Lima. El regreso será por las avenidas Sáenz Peña, Guardia Chalaca, La Marina, Universitaria, Mariano Cornejo, Tingo María, Óscar R. Benavides, Nicolás de Piérola y finalmente la avenida Tacna.

La Policía Nacional del Perú informó que el tránsito en estas avenidas será restringido de manera temporal, por lo que los ciudadanos tendrán que planificar con tiempo sus desplazamientos.

El Señor de los Milagros regresa al Callao después de 24 años

Cabe resaltar que la llegada de El Señor de los Milagros al Callao representa la renovación de la fe y la esperanza luego de 22 años de espera. Vecinos de Bellavista, La Perla, Carmen de la Legua, La Punta, Ventanilla y Mi Perú han manifestado su alegría por tener nuevamente al Cristo Morado en el Primer Puerto.

Se estima que más de 100 mil personas participarán del evento en el Callao, entre fieles locales y visitantes.