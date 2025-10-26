Tras casi 22 años de espera, las andas del Señor de los Milagros retornaron este domingo 26 de octubre al Callao, en una jornada considerada histórica para los fieles del primer puerto. La última vez que la venerada imagen visitó esta ciudad fue el 23 de octubre de 2003.

El regreso del Cristo Moreno marca un reencuentro espiritual con las tradiciones religiosas chalacas, que se mantienen vivas en el corazón de miles de devotos. “Este retorno no es solo un acto religioso; es un reencuentro con nuestras raíces y con aquello que nos une como pueblo chalaco”, expresó el alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, quien encabezó las coordinaciones para garantizar la seguridad y orden durante la procesión.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Callao recibe al Señor de los Milagros después de 22 años. (Foto: Andina)

El recorrido inició a las 6:50 a. m., cuando la imagen del Cristo de Pachacamilla, tras salir del Santuario de las Nazarenas en Lima, emprendió su viaje hacia el Callao a bordo del Nazareno Móvil. La ruta incluyó la avenida Tacna, Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides (ex Colonial), Tingo María, Mariano Cornejo, Universitaria, La Marina, Guardia Chalaca y Sáenz Peña, hasta llegar al cruce con la avenida República de Panamá, donde se celebró una misa solemne en su honor.

“La fe vuelve a recorrer las calles del Callao. Nuestro compromiso como gestión municipal es respaldar y acompañar este reencuentro espiritual que tanto esperaron los chalacos”, destacó Spadaro Phillips.

Señor de los Milagros recorrerá hoy las calles del Callao tras dos décadas de ausencia. (Foto: Andina)

El paso del Nazareno Móvil fue acompañado por cánticos, oraciones y muestras de devoción de miles de personas que se congregaron a lo largo del trayecto. La Municipalidad Provincial del Callao y la Hermandad del Señor de los Milagros coordinaron la logística, seguridad y asistencia médica para asegurar una jornada ordenada y segura.

El retorno del Cristo Moreno al Callao representa no solo un acto de fe, sino también un símbolo de identidad cultural y esperanza en tiempos en que la población busca fortalecer la unión y la espiritualidad.