El primer tramo será ejecutado por una asociación público privada y se extenderá de La Libertad a Lima . Por ello, el tiempo de viaje será reducido de 9 a menos de 3 horas. Asimismo, el tren podrá llevar hasta 20 millones de toneladas de carga al año.

Anuncio del gobernador de La Libertad

En la ceremonia que se llevó a cabo en la sala Miguel Grau del Congreso de la República, el gobernador de La Libertad César Acuña señaló que “los grandes proyectos comienzas con una idea. Esta iniciativa es un ejemplo de que existen gobernadores visionarios”. Sostuvo que la primera etapa abarcará a La Libertad, Áncash, Lima, Lima Provincias y El Callao . Por ello, sus gobernadores han firmado un documento que establece la creación de una mancomunidad, donde cada uno de ellos reafirmó su compromiso con la construcción del tren.

Luego, se iniciará la segunda etapa, lo que significará la ampliación de la obra a Tumbes, Piura y Lambayeque .

Acuña resaltó que la obra tendrá una demora aproximada de 10 a 15 años (foto: GEC).

Acuña añadió que “un tren no se hace en 2 o 3 años”, pero desde su gestión hará todo lo necesario. “Esta es una responsabilidad no solo de los gobiernos regionales, sino también del gobierno nacional. Se tiene que priorizar la ejecución de esta iniciativa (...). Me gustaría que, terminando el 2026, el siguiente gobierno siga con la obra”, mencionó.

Acotó que “esto no es imposible y puede hacerse realidad si hay decisión política”. Comentó que el gobierno nacional debe ceder los territorios por donde pasará el tren para que no exista inconvenientes durante su construcción. Además, resaltó que la obra tendrá una demora aproximada de 10 a 15 años. “Nuestra gestión está dando el punto de inicio, nos ha costado 6 meses de trabajos previos”, dijo.

"Tenemos todo adelantado para poner en marcha este megaproyecto que debe ser priorizado por el Gobierno Central encabezado por la presidenta Dina Boluarte, el compromiso de los gobernadores regionales del norte es sólido". César Acuña , gobernador regional de La Libertad

Presentación del proyecto

El gerente adjunto del gobierno regional de La Libertad, el ingeniero Roger Luis Díaz, informó que el proyecto nació para impulsar el futuro del sistema ferroviario del norte. “Vamos a trabajar de la mano del MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones). La etapa 1 irá desde La Libertad hasta Lima y la etapa 2 desde Tumbes hasta La Libertad ”, dijo.

Reiteró que se formalizará la creación de una mancomunidad conformada por los 5 gobernadores regionales de la etapa 1 (La Libertad, Áncash, Lima, Lima Provincias y El Callao) a través de un acta. “Más de 14 millones de peruanos serán beneficiados con este tren. Además, impulsará el desarrollo productivo, ya que, al trasladar carga, seremos más competitivos a comparación de otros países y reduciremos costos”, añadió.

Recorrido del "Tren del Norte" durante la primera etapa (foto: Gobierno Regional de La Libertad).

Díaz sostuvo que el principal desafío del proyecto es que sea de interés nacional para los congresistas. Por otra parte, aseguró que se necesitará de la ayuda constante del MTC para liberar predios, lo que permitirá que el tren tenga mayor facilidad para ser construido dentro de ciertos territorios.

El asesor legal Henry Chavarri explicó que se han hecho las respectivas coordinaciones con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para tener toda la documentación que garantice la creación de la mancomunidad. “Es en este punto donde se establece el presupuesto que cada gobierno regional va a tener que transferir para impulsar el proyecto”, dijo.

Con respecto al documento que establece la creación de la mancomunidad, este será formalmente entregado a la PCM y una vez se apruebe, se empezará con el plan operativo y se utilizará el presupuesto asignado .

Pronunciamientos

El congresista de la bancada APP y presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Salhuana, señaló que “esta noticia es un ejemplo de que los peruanos sí podemos trabajar juntos para generar el bienestar y desarrollo de todos los ciudadanos”.

Eduardo Salhuana aseguró que asumirá el reto para que, con el respaldo de todas las bancadas del Congreso, se pueda hacer realidad la ejecución del tren (foto: GEC). / EDUARDO CAVERO

Mencionó que este proyecto también debería ser pensado por los gobernadores del sur. “Algo que le falta al Perú es infraestructura de carreteras y puentes. El ‘Tren del Norte’ es un mensaje de unidad de cinco gobernadores regionales que buscan el desarrollo y bienestar de los conciudadanos”, dijo. Aseguró que asumirá el reto para que, con el respaldo de todas las bancadas del Congreso, se pueda hacer realidad la ejecución del tren.

"El 'Tren del Norte' es un mensaje de unidad de cinco gobernadores regionales que buscan el desarrollo y bienestar de los conciudadanos de la macrorregión norte" Eduardo Salhuana , congresista y presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana, sostuvo que el lanzamiento de este tren es un hito histórico porque se ha hablado desde hace mucho tiempo de iniciar una obra que conecte toda la costa norte, pero nunca se materializó.

Agregó que la obra puede servir para trasladar pasajeros, pero también tiene potencial para llevar carga de manera más eficiente, desde alimentos hasta gas natural. “Los paisajes son bellísimos, ahora uno puede ir disfrutando de las costumbres y calidad culinaria de las diferentes regiones”, añadió.

El burgomaestre precisó que la corrupción en el Perú no debe repetirse. “Yo me inclino más a la idea de un fideicomiso de flujos futuros, lo que permitirá conseguir el financiamiento. De esa manera, no entraremos a juicios por estafas”, indicó.

"El 'Tren del Norte' tiene un potencial enorme no solo en pasajeros, sino en el traslado de carga, donde se podrá movilizar desde alimentos hasta gas natural, y a ello se suma el turismo" Rafael López Aliaga , alcalde de Lima Metropolitana,

El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, acotó que una de las grandes carencias del país es la conectividad entre ciudadanos. “Las mayores trabas del país son aquellos atavismos como el burocratismo y facilismo. No podemos sumergirnos en juicios interminables que pudieron haberse previsto”, dijo.

“Es una excelente iniciativa, está tocando uno de los problemas más importantes en nuestro país: la falta de conectividad" Ciro Castillo Rojo , gobernador regional del Callao,

Rosa Vásquez Cuadrado, gobernadora de Lima Provincias, mencionó que le da ilusión que se materialice esta obra ya que beneficiará a las provincias de Lima que son principalmente agrícolas. Agregó que “hay que agilizar este proyecto, no debemos esperar más de 15 años . Desde la región Lima, estamos para unirnos y lograr este objetivo que es muy necesario. No solo tendrán mi firma, sino mi compromiso de hacer realidad el tren”.

"Esta obra beneficiará a las provincias de Lima que son principalmente agrícolas. Espero que el 'Tren del Norte' se haga realidad, tienen mi firma y compromiso” Rosa Vásquez Cuadrado , gobernadora de Lima Provincias

Por su parte, el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, aseguró que se siente emocionado ya que en la segunda etapa del proyecto el tren se ampliará hasta dicha región . “No me tendrán solamente como un aliado, sino como una unión fuerte para empezar este tren, mi compromiso desde ya. Espero que sea todo un éxito”, dijo la autoridad tumbesina.

Gabriela Lara Ruíz, en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, brindó el pronunciamiento de la titular de dicho ministerio, Paola Lazarte. Trasladó su compromiso de trabajar de la mano con la mancomunidad para que el tren pueda concretarse.

El gobernador de La Libertad César Acuña señaló que la primera etapa abarcará a La Libertad, Áncash, Lima, Lima Provincias y El Callao (foto: GEC). / GEC

Finalmente, Cesar Acuña mencionó que el Congreso debe crear una ley especial de expropiaciones para obras públicas . Esto con la finalidad de t ener un instrumento legal para que los dueños de las propiedades donde pasará el tren no abusen ni impidan su ejecución .

Sostuvo que, de ese modo, el tiempo de espera para la culminación del tren podría bajar de 10-15 años hasta 5 años. “Estamos dejando huella, en nuestro país debe haber un sistema de transporte ferroviario renovado. Los siguientes gobiernos tienen que seguir con el proyecto. Lo importante no solo es la obra, sino también el mantenimiento, es así como vamos a generar mayor empleo”, finalizó.

Análisis de expertos

Alfonso Flórez, gerente general de Fundación Transitemos, indicó a este Diario que durante las últimas dos décadas se han presentado otros proyectos ferroviarios, pero el proceso de construcción suele ser lento. “Me parece una buena iniciativa, va a ayudar a disminuir la tasa de siniestros viales . Además, la infraestructura ferroviaria está en déficit en el Perú; por ello, es muy importante ejecutar proyectos de este tipo, pero hay que mantenernos atentos”, dijo.

La primera etapa abarcará a La Libertad, Áncash, Lima, Lima Provincias y El Callao. Por ello, sus gobernadores han firmado un documento que establece la creación de una mancomunidad, donde cada uno de ellos reafirmó su compromiso con la construcción del tren (foto: GEC).

El especialista considera que la ciudadanía debe permanecer vigilante para que no se descarte el proyecto, ya sea por falta de recursos económicos u otras contingencias. “Me mantengo escéptico. Algo similar sucedió con un proyecto ferroviario de Lima-Ica, esas propuestas no deberían de desaparecer”, comentó

Flórez mencionó que la inversión ferroviaria suele ser extensa y requiere de respuestas inmediatas por parte del Gobierno para poder construir sobre distintos terrenos . “Las autoridades realmente tienen que priorizar este tema (...). Un sistema de transporte eléctrico es muy importante, pero este debe ser sostenible y no generar contaminación”, acotó.

El ingeniero vial David Fairlie sostuvo que crear un tren que conecte todo el norte del país va a reducir la carga vehicular en las carreteras . “Perú es uno de los pocos países que no tiene la cantidad suficiente de trenes de largas distancias para pasajeros”, dijo.

Señaló que la única observación que tiene es que la obra será ejecutada por una asociación público-privada. “Por lo general, no suelen ser rentables, ya que no hay mucho que ganar. Los pasajes del tren no suelen cubrir los costos de operaciones”, precisó.