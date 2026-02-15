El verano se detuvo en Agua Dulce: así transcurre el día en la playa más popular de Lima y los balnearios cercanos tras el cierre

Donde cada domingo había sombrillas, entusiastas nadadores y familias en grupo divirtiéndose en la arena, hoy solo se veían agentes de seguridad, restos de basura arrastrados por el viento y personal de la Municipalidad de Chorrillos recogiéndolos. Así permaneció Agua Dulce este domingo, cerrada por decisión de la comuna distrital debido a la acumulación de desperdicios en lo que va del verano. Los visitantes recurrentes a este espacio se trasladaron a playas cercanas.

Richard Cortez, alcalde de Chorrillos, declaró a El Comercio que trabajadores del municipio y un grupo de 300 voluntarios habían recolectado casi 6 toneladas de residuos en las primeras 11 horas del día . “Lo más probable es que al final del día tengamos un promedio de 15 toneladas de basura recogidas. Plásticos y pañales con residuos fecales se ven en su mayoría. En días anteriores, lo más escandaloso que encontramos fue un cerdo a mitad de comer enterrado en la arena. Poder tener al menos un día de limpieza completa nos ha llevado a aplicar esta medida estricta”, dijo.

“Hemos tenido el reporte de 250 toneladas recogidas desde diciembre a la fecha y un promedio de 20 toneladas todos los fines de semana. Si los vecinos o visitantes dejaran la basura en los tachos correspondientes, no tendríamos ningún problema de contaminación, pero lamentablemente esto se repite día tras día. Esta medida es para mandar un mensaje: O nos educamos a las buenas o nos educamos a las malas”, afirmó.

Mercedes Tello Rodríguez, jefa de la Oficina de Vigilancia y Control de la Diris Lima Sur, declaró previamente a este Diario que “no habría sustento para cerrar Agua Dulce” debido a que las evaluaciones recientes de la calidad y limpieza de la playa, y la calidad microbiológica del mar, arrojaron que este espacio es saludable para los bañistas. Al respecto, Cortez respondió que este órgano del Minsa debería realizar sus análisis los días lunes. “La Diris hace evaluaciones, pero un día después del día domingo. Mi personal limpia la basura de la playa y entonces, cuando ellos llegan acá a las 10 u 11 de la mañana, la playa ya está limpia. Deberían hacer una evaluación al día siguiente, a las 5 de la mañana, para que vean cómo la dejan”, expresó.

"La playa no es tu basurero" fue el lema de la campaña de concientización en Agua Dulce. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Algunos comerciantes ayudaron con el retiro de residuos y otros permanecían en los alrededores de la playa para ofrecer sus productos a los ciudadanos que pasaban. “Desde el lunes nos dijeron que iba a estar cerrada la playa. La gente que venga, por favor, traigan su bolsa de basura y dejen limpias las playas. A nosotros nos conviene que la playa se cierre (...) Yo vendo panchos y pan con chorizo. Todo el día sin trabajar perdemos por lo menos 300 o 400 soles”, declaró el comerciante Williams Delgado a El Comercio.

Así lucía Agua Dulce el pasado domingo 18 de enero

Así también, el burgomaestre dijo que la decisión de suspender otro día la playa o cerrarla definitivamente dependerá del comportamiento de los veraneantes. “Si insisten en esta mala conducta, evaluaremos la próxima vez cerrarla por mucho más tiempo. El chorrillano ama su playa, la cuida, pero lamentablemente a veces vienen visitantes de otras áreas, de otras zonas y no tienen la misma consideración (...) Soy consciente de que con un día de cierre no vamos a solucionar el problema ambiental, pero esto marca un precedente importante para que la gente tome conciencia de reeducarse y no convertir la playa en un muladar”, afirmó.

Conforme a las ordenanzas locales, el ingreso con alimentos y bebidas a la zona de playas de Chorrillos está prohibido y se castiga con una multa de casi 2500 soles. El alcalde dijo que este momento puede aumentar y aseguró que la fiscalización de su cumplimiento será más estricta durante el verano.

Por otro lado, El Comercio registró que en la zona de Agua Dulce cercana al Circuito de Playas y que en veranos previos era usada como estacionamiento actualmente se instalan juegos mecánicos. El alcalde dijo que este atractivo cuenta con autorización .

Juegos mecánicos instalados en la orilla de Agua Dulce. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

“La Municipalidad Metropolitana de Lima regula las playas de estacionamiento en todo el litoral, pero no nos han dado autorización para cobrar el parqueo. Eso conlleva que tengamos parqueadores informales, que han sido ya detectados amenazando, rompiendo lunas y robando. Entonces, nosotros hemos tenido que tomar una medida extrema. Ese espacio está ocupado por un área de juegos que va a controlar el servicio de vigilancia. Al copar el espacio de estacionamiento, desaparecen los cobradores informales”, detalló.

Por consiguiente, el funcionario confirmó que en este verano no habrá estacionamiento disponible para vehículos privados en Agua Dulce.

El panorama en las playas cercanas

El impacto del cierre se veía más allá de Agua Dulce. Unos metros hacia el sur, la playa Pescadores recibió a visitantes frecuentes y a aquellos que no pudieron ingresar esta vez a Agua Dulce. Sorprendentemente, el acceso de los ciudadanos no era controlado por personal de la municipalidad , sino por pescadores de la asociación José Silverio Olaya Balandra De La Caleta De Chorrillos. “¡Nada de alcohol, nada de alcohol!", repetían mientras revisaban los bolsos de cada persona que ingresaba.

Los mismos pescadores controlaban el ingreso a la playa Pescadores. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

“La municipalidad no viene a apoyar acá, porque tenemos un problemita con ellos”, declararon a este diario. En mayo del año pasado se supo de un conflicto entre los pescadores y la municipalidad distrital por el control de un terreno de 5 mil metros cuadrados cercano al Terminal Pesquero de Chorrillos. Los trabajadores aseguran que este espacio está a su nombre y les fue cedido por la comuna. El entonces alcalde Fernando Velasco declaró que la municipalidad intentaba recuperar otro terreno cerca del terminal para desarrollar un nuevo estacionamiento, construir comedores populares, reactivar un mercado artesanal, entre otros proyectos.

“Hoy está viniendo el doble de personas. Yo siempre vengo aquí a Pescadores. Es una playa tranquila, en verdad”, dijo Haiver Vega a El Comercio. “La veo más limpia que Agua Dulce. Hay menos vendedores. Por ejemplo, acá no te están vendiendo ceviche”, comentó Tamara Lino.

Un panorama similar se observó en la playa Sombrillas de Chorrillos y Yuyos de Barranco, donde la afluencia del público fue el doble de lo regular. Cabe mencionar que ambas han sido declaradas como no saludables por el Minsa.

Playa Yuyos de Barranco repleta de veraneantes. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

“Perfecto el cierre de Agua Dulce, porque estaba bien sucio de verdad. Acá [Yuyos] también deberían hacer eso si llega a ser como Agua Dulce. Si te acercas a la arena vas a ver basura que se la lleva el mar o en las piscinitas que hacen los niños”, comentó un ciudadano que había llegado con su familia desde Lince.