Reniec restituyó a más de 38 mil ciudadanos a su último domicilio válido de votación. (Foto: Andina)
Reniec restituyó a más de 38 mil ciudadanos a su último domicilio válido de votación. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que un millón 199 mil 691 peruanos realizaron el trámite de cambio de domicilio en el Documento Nacional de Identidad (DNI) entre los años 2025 y 2026, como parte de la actualización del padrón electoral para las elecciones regionales y municipales previstas para octubre.

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