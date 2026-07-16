El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que un millón 199 mil 691 peruanos realizaron el trámite de cambio de domicilio en el Documento Nacional de Identidad (DNI) entre los años 2025 y 2026, como parte de la actualización del padrón electoral para las elecciones regionales y municipales previstas para octubre.

Según el organismo, la cifra refleja una importante movilización de electores a nivel nacional y forma parte de las acciones para garantizar la transparencia del proceso electoral en los distintos distritos y provincias del país.

Más de un millón de peruanos actualizaron su dirección en el DNI entre 2025 y 2026. (Foto: Andina)

De acuerdo con el reporte oficial, la provincia de Lima registró el mayor número de modificaciones de domicilio durante 2026, con 117 mil 274 trámites. Le siguieron las regiones de La Libertad, con 20 mil 508 cambios; Arequipa, con 18 mil 321; además de Cusco y Junín, que también reportaron un elevado número de actualizaciones.

En contraste, Moquegua, Madre de Dios, Pasco y Tumbes registraron los menores movimientos. Esta última región contabilizó 1.370 trámites de cambio de dirección durante el presente año.

Como parte de las medidas para combatir el denominado voto golondrino, Reniec realizó 66 mil 943 verificaciones presenciales de domicilio entre febrero y junio de 2026. Las inspecciones tuvieron como finalidad comprobar que los ciudadanos residan en la dirección consignada al momento de solicitar el cambio en su documento de identidad.

Reniec realizó más de 66 mil verificaciones domiciliarias para prevenir el voto golondrino. (Foto: Andina)

La entidad recordó que consignar una dirección distinta a la residencia habitual constituye una conducta que afecta la integridad del padrón electoral y el desarrollo del proceso de votación.

Tras las fiscalizaciones, Reniec restituyó a 38 mil 819 ciudadanos a su última dirección válida de votación, al detectarse irregularidades en los domicilios declarados. De ese total, 6 mil 923 casos fueron procesados a solicitud del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La institución señaló que esta medida busca evitar el traslado irregular de electores hacia determinadas circunscripciones y preservar la transparencia del padrón que será utilizado en las próximas elecciones de octubre.