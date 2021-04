Una persona denunció que había encontrado cédulas marcadas a favor de una candidata dentro de una ánfora en una aula cuya mesa de sufragio ha sido anulada, en el contexto de las elecciones generales que se viene realizando en nuestro país.

La denuncia fue dada a conocer en un video propalado en redes sociales. En las imágenes, se escucha a la mujer se identificarse como coordinadora del centro de votación en la Universidad Alas Peruanas. “Como voy recorriendo para ver si los miembros y los personeros ya están, entonces me doy con la sorpresa que miro y digo qué hace esta ánfora y veo algo sospechoso dentro, me acerco y saco estas cédulas marcadas, y la señorita de la ONPE me dice que acá no hay, está anulado”, señaló. “Mi pregunta es qué hacen estas cédulas marcadas en una aula en que no hay miembros de mesa y dicen que lo han anulado”, añadió.

Fuentes de este Diario confirmaron el incidente. Indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 9:20 en el local de votación de la Universidad Alas Peruanas, en el jirón Pedro Ruiz Gallo 251, en Pueblo Libre.

Señalaron que la personera general del partido Renovación Popular, Rafaela Abad Díaz, ingresó al módulo temporal de votación para discapacitados y encontró un ánfora con dos cédulas marcadas en su interior (uno por Fuerza Popular y el otro por Juntos por el Perú). Luego, la mujer dio aviso a la policía asignado al local. Luego, con presencia del coordinador del local de la ONPE, se levantó un acta y en ella se indicó que al final del proceso de votación se cotejaran para saber si las cédulas pertenecen al local de votación.

El material electoral quedó en poder la ONPE y se comunicó el hecho al Ministerio Público.

