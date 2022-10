Desde la mañana de este domingo 2 de octubre, las personas acuden a sus locales de votación para poder cumplir con su deber cívico en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. No obstante, se ha ido reportando un gran número de mesas aún sin abrir por inasistencia de los miembros de mesa.

En esa línea, se registró una mesa de votación en el Club Lawn Tennis de Jesús María, en donde una joven miembro de mesa pide apoyo para que puedan activar ese punto de votación, ya que les faltaba solo un integrante.

“Estamos desde las 7:00 am., esperando por favor que nos puedan apoyar, nos falta solo una persona más para poder abrir esta mesa. Si alguien es de esta mesa, que venga y nos apoye por favor, que queremos empezar”, dijo la joven en un despacho con un noticiero de América TV.

Cabe mencionar, que a este local acudirán a votar 11,934 personas y se tendrán que instalar 40 mesas; no obstante, hasta el momento solo hay 20 mesas instaladas.

En ese sentido, y para evitar más retrasos, l a Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso que de persistir esta limitación para instalar la mesa, el primer elector que se acerque a la misma tendrá que completarla para activar ese punto de votación.

Como se sabe la jornada culminará a las 5:00 p.m., según lo informado por la ONPE. Para ello, el ente electoral brindó recomendaciones sobre el horario de votación para evitar aglomeraciones.

Así, para quienes tengan como número final de sus DNI el 1, 2, 3 ó 4, se recomienda votar entre las 7.00 a.m. y 11.00 a.m. Para los electores cuyos DNI culminan en 5, 6, 7, 8, 9 ó 0 se recomienda ir entre las 11.00 a.m. y las 5:00 p.m.