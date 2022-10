Una mujer con discapacidad motora se levantó desde muy temprano para ejercer su derecho a voto en las Elecciones Municipales y Regionales 2022; sin embargo, no encontró su mesa instalada. Ocurrió en el colegio Pestalozzi, ubicado en el distrito de Miraflores.

“He llegado 7:45 a.m., temprano, pero se supone que la mesa de discapacitados es la ‘primerita’ (en abrir) y no hay ni un solo miembro de mesa. Me dicen que de repente en la mesa 210, donde me toca, tampoco hay nadie”, señaló la señora María a Latina.

De acuerdo a Latina, el colegio Pestalozzi recibirá este 2 de octubre a cerca de 12 mil electores. Cabe precisar que este panorama de mesas no instaladas se viene registrando en otros puntos de la capital.

“Uno tiene su tiempo, se levanta temprano porque dijeron que para los discapacitados habría una mesa temporal pero está vacía. He tenido que caminar, pensé que la mesa iba a estar en la puerta o más cerca”, agregó la ciudadana.

Persona con discapacidad hace reclamo en centro de votación

Elecciones 2022

Como se sabe la jornada se desarrollará hasta las 5:00 p.m., según lo informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para ello, el ente electoral brindó recomendaciones sobre el horario de votación para evitar aglomeraciones.

Así, para quienes tengan como número final de sus DNI el 1, 2, 3 ó 4, se recomienda votar entre las 7.00 a.m. y 11.00 a.m. Para los electores cuyos DNI culminan en 5, 6, 7, 8, 9 ó 0 se recomienda ir entre las 11.00 a.m. y las 5:00 p.m.

Para las personas en condición de vulnerabilidad (adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad), el horario recomendado es entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m.

Un total de 106.000 policías custodiará la seguridad antes, durante y después de las elecciones regionales y municipales, informó el ministro del Interior, Willy Huerta.

La jornada contará con la presencia de 102 observadores internacionales acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); 30 de ellos corresponden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 17 a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

Para la votación no será obligatorio el uso de mascarillas.