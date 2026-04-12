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Ciudadano se queda dormido en la fila antes de votar. (Foto: Captura / América Noticias)
Ciudadano se queda dormido en la fila antes de votar. (Foto: Captura / América Noticias)
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Este domingo 12 de abril se lleva a cabo las Elecciones 2026 en Perú y a través de las diversas plataformas se han reportado incidentes en varios puntos de la capital. En Villa El Salvador se vivió un momento inusual cuando un ciudadano fue captado quedándose dormido en plena fila antes de ingresar a su centro de votación.

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