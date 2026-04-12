Este domingo 12 de abril se lleva a cabo las Elecciones 2026 en Perú y a través de las diversas plataformas se han reportado incidentes en varios puntos de la capital. En Villa El Salvador se vivió un momento inusual cuando un ciudadano fue captado quedándose dormido en plena fila antes de ingresar a su centro de votación.

Algunos ciudadanos asistieron desde muy temprano a su local de votación; sin embargo, las mesas de sufragio todavía no estaban habilitadas. Esto provocó molestia, frustración y cansancio en las personas que esperaron por largas horas bajo el sol.

En el distrito de Villa El Salvador se reportó un hecho curioso cuando se vio a un hombre quedándose dormido en la fila, apoyado en la pared, antes de ingresar a su local de votación. Según dijo, había llegado desde temprano, pero su mesa de votación todavía no estaba abierta.

Ciudadano se queda dormido en la fila antes de votar. (Foto: Captura / América Noticias)

“He llegado a las 8:30, estoy esperando hasta que lleguen las ánforas… Han llegado, pero seguimos esperando”, señaló el hombre muy incómodo. L

“Todos estamos padeciendo bajo el sol, esperando a la hora que nos puedan atender”, agregó ante la demora para dar inicio a las votaciones electorales en su local.

Amplían horario de votación

Ante la demora para iniciar las votaciones en diversos puntos de la capital, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, anunció que las mesas de sufragio podrán ser instaladas hasta las 2 p.m. y que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto hasta las 6 p.m., ampliando así el horario de los comicios.

“Se ampliará el horario de votación en interés de garantizar el derecho constitucional al sufragio de todos los peruanos”, informó Corvetto, quien también se disculpó con la población por la demora.

“Pedimos desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados”, precisó en su declaración.