El Ejecutivo puso en marcha un operativo de seguridad con el despliegue de más de 45 mil efectivos de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, con miras a garantizar el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2026. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que esta acción tiene como prioridad asegurar el libre ejercicio del voto ciudadano este domingo 12 de abril.

El jefe del gabinete anunció la medida durante una actividad oficial en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, en Chorrillos; y destacó que el despliegue no solo responde a una necesidad logística, sino que también refleja la presencia del Estado y el compromiso con la democracia. “El voto de todos los peruanos está protegido”, afirmó.

En total, más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar, de los cuales más de 26 millones se encuentran en territorio nacional.

Coordinación entre instituciones para garantizar transparencia

El operativo involucra una acción conjunta entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones. “Este despliegue forma parte de una acción articulada entre los ministerios de Defensa e Interior, la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y las autoridades de todo el país. Las Fuerzas Armadas cumplirán una misión estrictamente neutral, de apoyo al proceso electoral, resguardando locales, material electoral, accesos y condiciones de orden para que la jornada se desarrolle con seguridad y normalidad”, indicó el ministro de Defensa, Carlos Díaz.

El Gobierno inició el despliegue de más de 45 mil efectivos de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. Fotos: Cortesía Mindef

Asimismo, se precisó que el accionar militar se regirá por principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, utilizando la fuerza solo como último recurso.

Refuerzo a la seguridad ciudadana en paralelo al proceso electoral

El Gobierno subrayó que este despliegue forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la criminalidad en el país. En ese marco, se han implementado 27 equipos de Fuerzas de Tarea Integradas en zonas con alta incidencia delictiva, con participación conjunta de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y autoridades locales. Además, se han incorporado recientemente 5,655 nuevos efectivos policiales para reforzar la lucha contra el crimen organizado.

La movilización de los más de 45 mil integrantes del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea busca asegurar que los más de 27 millones de peruanos habilitados para votar. Fotos: Cortesía Mindef

Custodia total de locales y material electoral

El despliegue contempla la movilización de 45,540 efectivos militares hasta los días previos a la jornada electoral, con el objetivo de asegurar el control de todos los centros de votación a nivel nacional. Asimismo, las Fuerzas Armadas tendrán la responsabilidad de custodiar el material electoral y mantener el orden en los accesos, además de contar con protocolos activos para responder ante posibles contingencias sociales o climáticas.

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