Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imágenes del despliegue de las Fuerzas Armadas desde la Primera Brigada de Fuerzas Especiales en Chorrillos. Fotos: Cortesía Mindef
Imágenes del despliegue de las Fuerzas Armadas desde la Primera Brigada de Fuerzas Especiales en Chorrillos. Fotos: Cortesía Mindef
Por Redacción EC

El Ejecutivo puso en marcha un operativo de seguridad con el despliegue de más de 45 mil efectivos de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, con miras a garantizar el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2026. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que esta acción tiene como prioridad asegurar el libre ejercicio del voto ciudadano este domingo 12 de abril.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.