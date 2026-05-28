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Resumen

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La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 está próxima a realizarse. Este domingo 7 de junio, los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se disputarán la Presidencia de la República. Ante ello, El Comercio recogió las principales propuestas de sus planes de gobierno en materia de seguridad ciudadana, uno de los ejes más críticos que enfrenta el país en medio de la creciente ola de criminalidad.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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