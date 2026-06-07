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Todo el material electoral ya se encuentra en los centros de votación de Lima y Callao. (@onpe_oficial)
Todo el material electoral ya se encuentra en los centros de votación de Lima y Callao. (@onpe_oficial)
Por Redacción EC

En el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026, que se desarrollan este domingo 7 de junio, algunos locales de votación presentan retrasos en la apertura de las mesas de sufragio. Tal es el caso del colegio Fe y Alegría, donde solo se habilitaron 13 mesas, debido a las inasistencias de los miembros.

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