En el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026, que se desarrollan este domingo 7 de junio, algunos locales de votación presentan retrasos en la apertura de las mesas de sufragio. Tal es el caso del colegio Fe y Alegría, donde solo se habilitaron 13 mesas, debido a las inasistencias de los miembros.

En el colegio Fe y Alegría, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, solo se han habilitado 13 mesas de votación de un total de 19. 6 mesas no han sido abiertas debido a la falta de miembros, hecho que genera retrasos y molestias de los ciudadanos que acudieron a ejercer su derecho al voto desde muy temprano.

El acontecimiento quedó registrado por Latina Noticias, y es que, según se reporta desde el colegio en mención, los miembros suplentes se han negado a asumir el cargo que les corresponde alegando diversas complicaciones.

Este domingo 7 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta electoral, donde los peruanos eligen al próximo presidente. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Ante este rechazo, efectivos de la Policía Nacional del Perú y militares tuvieron que intervenir de emergencia para organizar una elección en la cola y definir quiénes se quedarán a cargo de las mesas vacías.

Cabe señalar que las personas que no cumplan con su función de ser miembro de mesa tendrán que pagar la multa electoral que asciende a S/275. Este monto equivale al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en 2026 y se aplica tanto a miembros titulares como a los suplentes que no se presentan a instalar la mesa o que abandonan sus funciones.

¿Cuál fue la primera mesa que abrió en Perú?

Cabe recordar que la primera mesa de sufragio para la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 se instaló en la región San Martín a las 5:35 a.m. de este domingo 7 de junio, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Se trata de la mesa número 078946, ubicada en la IE 0208 Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito de Bellavista, en la provincia y región San Martín.

suplentes se niegan a asumir como miembro de mesa en San Juan de Lurigancho. (Foto: GEC)

La ONPE indicó que, en total, en todo el territorio peruano, se instalarán 90,223 mesas para recibir el voto de 26’114,619 ciudadanos, mientras que en el extranjero deberán funcionar 2,506 mesas, a fin de recibir el voto de 1’194,172 peruanos en el exterior.

¿Qué pasa sino acudo a votar?

Si no votas en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en el Perú, recibirás una multa electoral obligatoria (entre S/ 23 y S/ 92), cuyo monto se calcula según el nivel de pobreza del distrito que figura en tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cabe recordar que el voto es obligatorio para ciudadanos de 18 a 70 años; los mayores de 70 no son sancionados. Además, mientras no regularices tu situación —pagando la multa o justificando tu inasistencia— podrías tener restricciones para realizar algunos trámites en entidades públicas.