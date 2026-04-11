Hasta ayer, dos días antes de las Elecciones 2026, los cuatro locales de votación con mayor número de electores en Lima, que en conjunto concentrarán a más de 92 mil ciudadanos, presentan problemas en sus alrededores como congestión vehicular, transporte informal, deficiencias en la infraestructura y preocupaciones por la seguridad.

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Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), estos espacios concentran el mayor número de mesas de sufragio en la ciudad, en un contexto en el que se han habilitado 2.260 locales en Lima y Callao para el proceso electoral.

El Comercio recorrió los alrededores de estos cuatro principales puntos para mostrar a qué se podrían enfrentar los ciudadanos al momento de acudir a votar, ya sea a pie o en vehículo.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Puerta 3 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC.)

Cuando El Comercio recorrió esta sede —la más grande de la capital con 100 mesas y más de 29 mil electores— se encontró con un entorno marcado por el intenso tránsito vehicular en las avenidas Universitaria y Venezuela.

A esta situación se suma la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, cuyos trabajos en la zona han generado el cierre de varias vías y la implementación de desvíos vehiculares, lo que restringe el tránsito y complica tanto el acceso peatonal como el vehicular en los alrededores.

Obras de la línea 2 del metro alrededor de la UNMSM, centro de votación con más electores

Durante horas de alto flujo, se evidencian congestiones y cruces complicados, lo que podría dificultar el acceso de votantes. A ello se suman paraderos informales, vendedores ambulantes y transporte público desordenado en los alrededores, factores que incrementan el riesgo de demoras el día de la jornada electoral.

Se recomienda a los electores buscar rutas alternas y salir con anticipación a cumplir su deber cívico para evitar contratiempos.

2. Universidad Ricardo Palma

Puerta principal de la Universidad Ricardo Palma (Foto: Antonio Melgarejo / GEC.)

En esta otra sede, ubicada en la avenida Benavides, este Diario notó un alto flujo vehicular constante, especialmente en horas punta, lo que genera cuellos de botella en los accesos principales. Asimismo, vecinos y comerciantes señalaron preocupación por la seguridad en la zona, donde se han reportado robos al paso en días de alta concurrencia.

Cruce de Benavides con la carretera Panamericana, en Surco, tiene constante tráfico vehicular. Aquí se encuentra la Universidad Ricardo Palma, uno de los locales que tendrán la mayor cantidad de electores.

Una vecina de la zona informó que los robos suelen registrarse al mediodía, horario en el que los delincuentes sacan provecho a la alta circulación de estudiantes para apropiarse de sus pertenencias. En su opinión, de cara a las elecciones, resulta clave reforzar la presencia policial y ordenar el tránsito durante las horas de mayor congestión.

La combinación de tráfico intenso y vigilancia limitada podría representar un desafío para los más de 23 mil electores asignados a este local.

3. IE 0005 Rosa de Santa María

Puerta principal del colegio Rosa de Santa María (Foto: Antonio Melgarejo / GEC.)

En el caso de esta institución educativa, ubicada en Breña, se identificaron calles estrechas y veredas en condiciones irregulares, lo que podría complicar el tránsito peatonal.

Frente a la puerta principal del plantel, El Comercio constató que el personal de la municipalidad se encontraba realizando trabajos de pintado de la pista, una intervención que apunta a mejorar el orden vial en la zona. Sin embargo, esta mejora contrasta con la presencia de basura acumulada en una de las esquinas cercanas al local, lo que evidencia problemas pendientes en el manejo de residuos.

Además, la presencia de comercio ambulatorio en los alrededores genera desorden en ciertos puntos, reduciendo el espacio disponible para los votantes. Este local recibirá a más de 20 mil electores, por lo que la organización del entorno será clave para evitar aglomeraciones.

4. Universidad de San Martín de Porres

Puerta 2 de la Universidad de San Martín de Porres (Foto: Diego Aquino / GEC.)

Finalmente, en esta sede ubicada en Santa Anita, El Comercio observó una dinámica marcada por el transporte informal, con presencia de colectivos y mototaxis en vías cercanas.

A ello se suman veredas en mal estado y señalización limitada, lo que podría dificultar la orientación de los votantes. En los alrededores, Alexandra, quien atiende una bodega frente a la puerta 2 de la universidad, advirtió que los robos se han vuelto frecuentes en horas de la noche. Según indicó, la presencia de la policía y del serenazgo es escasa, lo que incrementa la percepción de inseguridad.

Asimismo, cuestionó el desorden generado por el comercio informal en la zona, el cual —según señaló— dificultará el acceso al local de votación. En su opinión, será necesario un mayor control y organización antes de la jornada electoral, considerando que este punto recibirá a cerca de 19 mil electores.

Un reto logístico y urbano

Especialistas y autoridades han recomendado a los electores informarse previamente sobre su local de votación y tomar previsiones para evitar contratiempos.

El especialista en temas municipales y urbanísticos, Julio César Castiglioni, señaló que el orden en los alrededores de los locales de votación es fundamental para garantizar un adecuado desplazamiento de los electores. Explicó que factores como la presencia de basura, el embotellamiento vehicular o el comercio ambulatorio pueden generar dificultades tanto para quienes acuden a pie como para aquellos que se movilizan en vehículos. En ese sentido, precisó que estas problemáticas no pueden ser resueltas por los miembros de mesa, sino que corresponden a las autoridades municipales, las cuales deben coordinar acciones de limpieza y orden con entidades electorales como la ONPE.

Asimismo, enfatizó que las municipalidades deben asumir un rol activo, especialmente en las horas previas a la jornada electoral, mediante el despliegue de fiscalizadores y personal de policía municipal para retirar obstáculos en la vía pública y ordenar el tránsito. Si bien indicó que el desorden externo no incide directamente en el acto de votación dentro de las mesas, advirtió que sí afecta la experiencia de los ciudadanos, pudiendo generar incomodidad y retrasos. Por ello, instó a las autoridades a tomar medidas inmediatas para despejar los accesos y facilitar un proceso más ágil para los votantes.