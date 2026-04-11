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Elecciones 2026: un recorrido por los cuatro locales con mayor número de electores en Lima (Foto: Antonio Melgarejo| GEC.)
Elecciones 2026: un recorrido por los cuatro locales con mayor número de electores en Lima (Foto: Antonio Melgarejo| GEC.)
Por Diego Aquino Pedraza

Hasta ayer, dos días antes de las Elecciones 2026, los cuatro locales de votación con mayor número de electores en Lima, que en conjunto concentrarán a más de 92 mil ciudadanos, presentan problemas en sus alrededores como congestión vehicular, transporte informal, deficiencias en la infraestructura y preocupaciones por la seguridad.