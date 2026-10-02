La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegará 57.738 efectivos a nivel nacional para garantizar la seguridad durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre. Así lo informó el comandante general de la PNP, general Fredy López, quien precisó que el operativo contempla acciones de prevención y seguridad antes, durante y después de la jornada electoral.

El plan de operaciones “Elecciones Regionales y Municipales 2026” permitirá brindar cobertura de seguridad a las 89.935 mesas de sufragio instaladas en 1.892 distritos del país. Del total de agentes movilizados, alrededor de 46 mil policías estarán destinados directamente a los locales de votación, mientras que otros efectivos participarán en el traslado y custodia del material electoral.

“El fin de este plan de operaciones, denominado “elecciones regionales y municipales 2026”, es precisamente realizar acciones previas de inteligencia, acciones de prevención y acciones propias de seguridad a todos“ , dijo López.

#EnVivo



PNP anuncia el despliegue de 57 738 agentes, para mantener el orden en las elecciones municipales y regionales



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/K9Jjq9Uyyo — Canal N (@canalN_) October 2, 2026

Lima concentrará el mayor número de efectivos, con 11.343 policías, seguida de Lambayeque, con 3.675; Áncash, con 3.270; Junín, con 2.952; La Libertad, con 2.681; Puno, con 2.647; y Cajamarca, con 2.599.

Traslado del material electoral

Como parte del dispositivo, desde las 10:00 p. m. del 2 de octubre partirán desde un local ubicado en Lurín 250 camiones encargados de trasladar material electoral hacia los locales de votación. Cada vehículo contará con acompañamiento policial y una tripulación completa.

En las regiones, el traslado hacia las zonas más alejadas comenzó días antes debido a las distancias y condiciones de acceso. Según explicó López, los vehículos que transportan el material electoral serán escoltados por unidades policiales durante sus desplazamientos.

El operativo continuará después del cierre de las mesas de sufragio. La PNP también estará a cargo de brindar seguridad durante el repliegue y traslado del material electoral hacia las oficinas descentralizadas de procesos electorales, donde las ánforas, cédulas y actas permanecerán bajo resguardo policial.

TE PUEDE INTERESAR: Metropolitano conectará las líneas 1 y 2 del Metro: así funcionará la integración desde la Vía Expresa Grau

La institución policial informó, además, que durante las semanas previas mantuvo reuniones de coordinación con entidades vinculadas al proceso electoral, entre ellas la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de mantener una coordinación permanente ante cualquier reporte relacionado con la seguridad durante los comicios.