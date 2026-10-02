La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegará 57.738 efectivos a nivel nacional para garantizar la seguridad durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre. Así lo informó el comandante general de la PNP, general Fredy López, quien precisó que el operativo contempla acciones de prevención y seguridad antes, durante y después de la jornada electoral.
La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegará 57.738 efectivos a nivel nacional para garantizar la seguridad durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre. Así lo informó el comandante general de la PNP, general Fredy López, quien precisó que el operativo contempla acciones de prevención y seguridad antes, durante y después de la jornada electoral.
El plan de operaciones “Elecciones Regionales y Municipales 2026” permitirá brindar cobertura de seguridad a las 89.935 mesas de sufragio instaladas en 1.892 distritos del país. Del total de agentes movilizados, alrededor de 46 mil policías estarán destinados directamente a los locales de votación, mientras que otros efectivos participarán en el traslado y custodia del material electoral.
“El fin de este plan de operaciones, denominado “elecciones regionales y municipales 2026”, es precisamente realizar acciones previas de inteligencia, acciones de prevención y acciones propias de seguridad a todos“, dijo López.
#EnVivo— Canal N (@canalN_) October 2, 2026
PNP anuncia el despliegue de 57 738 agentes, para mantener el orden en las elecciones municipales y regionales
Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/K9Jjq9Uyyo
Lima concentrará el mayor número de efectivos, con 11.343 policías, seguida de Lambayeque, con 3.675; Áncash, con 3.270; Junín, con 2.952; La Libertad, con 2.681; Puno, con 2.647; y Cajamarca, con 2.599.
Traslado del material electoral
Como parte del dispositivo, desde las 10:00 p. m. del 2 de octubre partirán desde un local ubicado en Lurín 250 camiones encargados de trasladar material electoral hacia los locales de votación. Cada vehículo contará con acompañamiento policial y una tripulación completa.
En las regiones, el traslado hacia las zonas más alejadas comenzó días antes debido a las distancias y condiciones de acceso. Según explicó López, los vehículos que transportan el material electoral serán escoltados por unidades policiales durante sus desplazamientos.
El operativo continuará después del cierre de las mesas de sufragio. La PNP también estará a cargo de brindar seguridad durante el repliegue y traslado del material electoral hacia las oficinas descentralizadas de procesos electorales, donde las ánforas, cédulas y actas permanecerán bajo resguardo policial.
La institución policial informó, además, que durante las semanas previas mantuvo reuniones de coordinación con entidades vinculadas al proceso electoral, entre ellas la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de mantener una coordinación permanente ante cualquier reporte relacionado con la seguridad durante los comicios.
VIDEO RECOMENDADO
- Caso Liceo Naval: “Los profesores tienen una responsabilidad penal evidente”, afirma abogado de la víctima
- Asesinan a balazos al cantante de cumbia Andy Torres durante un show en Ate
- Conciertos de BTS en Lima “no están en riesgo”, afirma el alcalde Renzo Reggiardo
- Primera procesión del Señor de los Milagros: revisa la ruta y las calles
- Chosica: conductores invaden parque central tras el cierre de vías y generan caos en el distrito
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.