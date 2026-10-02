PNP anuncia despliegue de 57.738 efectivos para la jornada electoral del 4 de octubre. (Foto: Captura / Canal N)
PNP anuncia despliegue de 57.738 efectivos para la jornada electoral del 4 de octubre. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegará 57.738 efectivos a nivel nacional para garantizar la seguridad durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre. Así lo informó el comandante general de la PNP, general Fredy López, quien precisó que el operativo contempla acciones de prevención y seguridad antes, durante y después de la jornada electoral.

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