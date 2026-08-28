ONPE habilita consulta para conocer local de votación y miembros de mesa para las elecciones 2026. (Foto: ONPE)
ONPE habilita consulta para conocer local de votación y miembros de mesa para las elecciones 2026. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma para que los ciudadanos consulten su local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, así como para verificar si fueron seleccionados como miembros de mesa para los comicios del próximo 4 de octubre.

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