Las Fuerzas Armadas iniciaron su despliegue a nivel nacional como parte de las acciones de seguridad para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollarán este domingo 4 de octubre. El operativo busca garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas en condiciones de orden y seguridad.

Efectivos militares serán movilizados progresivamente hacia los locales de votación asignados en diferentes regiones del país. Su participación comprende el resguardo de las instalaciones y del material electoral, así como la protección de los funcionarios encargados de desarrollar el proceso.

El despliegue se realiza en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Policía Nacional del Perú (PNP). Ambas fuerzas del orden tienen funciones establecidas para brindar seguridad durante el traslado, permanencia y posterior repliegue del material utilizado en los comicios.

Fuerzas Armadas custodiarán el bienestar durante las elecciones del 4 de octubre. (Foto: Andina)

En los días previos a la votación, el personal militar también acompañará el traslado de material electoral hacia las zonas más alejadas del territorio nacional. En lugares donde no exista presencia policial, esta responsabilidad puede recaer exclusivamente en las Fuerzas Armadas, previa coordinación entre las instituciones.

La seguridad se mantendrá durante toda la jornada electoral y continuará una vez cerradas las mesas de sufragio, debido al posterior traslado de actas y demás documentación. En algunos distritos de Lima, los efectivos comenzarán a ocupar los locales desde el viernes 2 de octubre y permanecerán hasta después de culminado el proceso.

El despliegue de las Fuerzas Armadas ya inició para custodiar los locales de votación a nivel nacional. (Foto: Andina)

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Las Fuerzas Armadas deberán facilitar el ingreso de electores y contribuir a preservar el orden dentro de los centros de votación. La Policía Nacional, por su parte, tendrá entre sus responsabilidades el resguardo externo y la seguridad en las inmediaciones, de acuerdo con las coordinaciones establecidas para cada jurisdicción.

Como se sabe, las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo este domingo 4 de octubre. Más de 26 millones de ciudadanos tendrán la posibilidad de elegir a sus nuevas autoridades regionales, provinciales y distritales.