Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo este domingo 4 de octubre. (Foto: PCM)
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo este domingo 4 de octubre. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

Las Fuerzas Armadas iniciaron su despliegue a nivel nacional como parte de las acciones de seguridad para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollarán este domingo 4 de octubre. El operativo busca garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas en condiciones de orden y seguridad.

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