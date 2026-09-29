El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la cesión temporal de colegios públicos y privados a nivel nacional. (ONPE)
El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la cesión temporal de colegios públicos y privados a nivel nacional. (ONPE)
Por Redacción EC

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 programadas para el próximo domingo 4 de octubre, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció la cesión temporal de colegios públicos y privados a nivel nacional desde el viernes 2 al lunes 5 de octubre.

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