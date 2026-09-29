En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 programadas para el próximo domingo 4 de octubre, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció la cesión temporal de colegios públicos y privados a nivel nacional desde el viernes 2 al lunes 5 de octubre.

A través del Comunicado N.° 11-2026-MINEDU, la institución formalizó que desde las 4 p.m. del viernes 2 hasta las 6 p.m. del lunes 5 de octubre, un total de 10 728 instituciones educativas públicas y privadas quedarán a disposición exclusiva de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Sobre la finalidad de esta cesión temporal de los colegios públicos y privados, Minedu resaltó que esta medida busca garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral. “Esta medida busca contribuir a garantizar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la jornada electoral en todo el país, en la que miles de ciudadanos acudirán a sufragar en locales escolares habilitados como centros de votación”, señala el comunicado.

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la cesión temporal de colegios públicos y privados a nivel nacional. (Foto: Minedu)

Asimismo, las autoridades del sector detallaron el mecanismo de coordinación interinstitucional adoptado para asegurar la cesión oportuna de los locales educativos.

“Mediante el Oficio Múltiple N.° 00051-2026-MINEDU/VMGI-DIGC, el Minedu comunicó formalmente esta disposición a las direcciones y gerencias regionales de Educación (DRE/GRE), así como a las unidades de gestión educativa local (UGEL), con el fin de asegurar la entrega oportuna de los colegios considerados en la relación remitida por la ONPE”, indica la misiva.

Además, Minedu dispuso lineamientos pedagógicos específicos para no perjudicar a los estudiantes. “Se ha previsto que las DRE/GRE y UGEL, en el marco de sus competencias, dispongan las medidas organizativas y pedagógicas que correspondan para garantizar la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de los periodos efectivos de labor escolar”, se lee.

En esa misma línea, el comunicado enfatiza la forma obligatoria en la que se deberán reprogramar las actividades escolares pendientes. “Esto implica la recuperación obligatoria de las horas efectivas de clases de manera presencial en las instituciones educativas puestas a disposición de la ONPE”, indica.

Por su parte, la ONPE continúa con las coordinaciones logísticas para el despliegue del material electoral y el acondicionamiento de las aulas donde votarán miles de ciudadanos este 4 de octubre. Finalmente, las autoridades exhortaron a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general a colaborar de manera activa durante la jornada cívica.