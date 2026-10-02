ONPE moviliza 250 camiones con material electoral para las elecciones de este domingo. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
ONPE moviliza 250 camiones con material electoral para las elecciones de este domingo. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició esta noche el despliegue del material electoral hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao, como parte de la etapa final de distribución para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre.

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