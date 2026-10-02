La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició esta noche el despliegue del material electoral hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao, como parte de la etapa final de distribución para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre.

El operativo se desarrolla desde la plataforma “Lurín Live”, ubicada a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, desde donde parten 250 unidades de transporte con destino a más de 2.000 locales de votación. Los vehículos trasladan el material electoral necesario para la jornada.

ONPE inicia distribución final de material electoral en Lima Metropolitana y el Callao. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Cada unidad lleva en la parte posterior un precinto de seguridad para garantizar la integridad del material y es escoltada por un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte de la cadena de custodia. Además, el monitoreo satelital se activa desde la salida de Lurín Live para realizar el seguimiento del recorrido hacia los locales de votación.

En el despliegue participan autoridades del sistema electoral, entre ellas Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE; Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); y Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Durante una conferencia de prensa, Burneo destacó el inicio del despliegue en Lima Metropolitana y señaló que el material electoral ya llegó a las instalaciones correspondientes para continuar con su distribución hacia los locales de votación a nivel nacional.

“Es un momento muy importante dentro del proceso de elecciones regionales y municipales. Se inicia el despliegue a nivel de Lima Metropolitana”, señaló el presidente del JNE.

Burneo también indicó que las instituciones que integran el sistema electoral mantienen acciones de coordinación, fiscalización y comunicación durante las diferentes etapas del proceso.

“El sistema electoral está en su conjunto el día de hoy a efectos de transparentar y manifestar que es un sistema unido, un sistema sólido y que garantiza el proceso electoral en todo momento” , afirmó.

Despliegue final en Lima y Callao

Por su parte, Juan Pachas, jefe de la ONPE, señaló que el traslado constituye el despliegue final del material electoral en Lima Metropolitana y el Callao.

“Es un momento importante para la ONPE porque es el despliegue final del material crítico en la capital y en el Callao” , manifestó.

250 unidades parten de Lurín con material electoral hacia Lima y Callao. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Pachas precisó que las 250 unidades trasladarán el material hacia los locales de votación de Lima y Callao y que el operativo cuenta con la participación de la Policía Nacional y la fiscalización correspondiente.

Asimismo, indicó que el acompañamiento policial continuará después de la jornada electoral durante el repliegue del material hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

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Plantillas Braille

Como parte de la distribución, en Lima Metropolitana y el Callao se distribuirán aproximadamente 6.000 plantillas Braille para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual. La ONPE informó que se entregarán como mínimo dos plantillas por cada local de votación, de acuerdo con la cantidad de centros de acopio.

La entidad electoral recordó que el pasado 26 de setiembre concluyó la distribución del material electoral hacia las 94 ODPE del interior del país, con lo que el material quedó en las instalaciones correspondientes para continuar con su traslado hacia los locales de votación.