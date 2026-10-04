En la costa se espera un incremento de la temperatura durante el día. Según la entidad nacional, las máximas oscilarán entre 27°C y 35°C en la costa norte; entre 24°C y 29°C en la costa centro; y entre 26°C y 32°C en la costa sur.
“La reducida cobertura nubosa hacia el mediodía favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV), principalmente en sectores de la costa norte y centro”, señala el organismo nacional en un comunicado.
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“Asimismo, se prevé un incremento de la cobertura nubosa en sectores de la costa norte, especialmente entre Tumbes y Piura con ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad, principalmente durante la noche y madrugada, en el contexto de las condiciones asociadas al Niño Costero”, agrega.
Para Lima Metropolitana y Callao, el Senamhi prevé una menor cobertura nubosa. La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 19°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 27°C.
La sierra norte continuará registrando precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. El Senamhi advirtió que las ráfagas de viento podrían superar os 40 km/h. En la sierra centro y sur se esperan amaneceres con escasa nubosidad, aunque podrían presentarse precipitaciones localizadas y de ligera intensidad durante la tarde o noche, especialmente en sectores de la vertiente oriental como La libertad, Huánuco, Ancash y Pasco.
En la selva se pronostican temperaturas cálidas y, en varios sectores, escasa nubosidad. Sin embargo, “se espera condiciones de lluvia localizadas acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de selva alta y selva baja sur. Asimismo, se espera incremento de viento en gran parte de la selva”, según reportó el ente estatal.
Ante las condiciones previstas, el Senamhi recomendó a la ciudadanía mantenerse informada mediante sus canales oficiales y tomar precauciones durante los desplazamientos hacia o desde sus centros de votación.
¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?
La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.