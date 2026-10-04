Este domingo 4 de octubre, más de 26 millones de peruanos acudirán a sus centros de votación para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Ante los desplazamientos que se producirán durante la jornada electoral, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer su pronóstico para las diferentes regiones del país.

En la costa se espera un incremento de la temperatura durante el día. Según la entidad nacional, las máximas oscilarán entre 27°C y 35°C en la costa norte; entre 24°C y 29°C en la costa centro; y entre 26°C y 32°C en la costa sur.

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“La reducida cobertura nubosa hacia el mediodía favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV), principalmente en sectores de la costa norte y centro”, señala el organismo nacional en un comunicado.

#Infórmate #Minam #Senamhi Este domingo 4 de octubre ejerce tu derecho al voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del tiempo que el Senamhi ha preparado para este fin de semana 🌦 https://t.co/Q2ja671SrJ https://t.co/nHrlVjAeUj — Senamhi (@Senamhiperu) October 2, 2026

“Asimismo, se prevé un incremento de la cobertura nubosa en sectores de la costa norte, especialmente entre Tumbes y Piura con ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad, principalmente durante la noche y madrugada, en el contexto de las condiciones asociadas al Niño Costero”, agrega.

Para Lima Metropolitana y Callao, el Senamhi prevé una menor cobertura nubosa. La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 19°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 27°C.

La sierra norte continuará registrando precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. El Senamhi advirtió que las ráfagas de viento podrían superar os 40 km/h. En la sierra centro y sur se esperan amaneceres con escasa nubosidad, aunque podrían presentarse precipitaciones localizadas y de ligera intensidad durante la tarde o noche, especialmente en sectores de la vertiente oriental como La libertad, Huánuco, Ancash y Pasco.

Lluvias de moderada a fuerte intensidad continuarán afectando la sierra, según Senamhi. (Foto: Andina)

En la selva se pronostican temperaturas cálidas y, en varios sectores, escasa nubosidad. Sin embargo, “se espera condiciones de lluvia localizadas acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de selva alta y selva baja sur. Asimismo, se espera incremento de viento en gran parte de la selva”, según reportó el ente estatal.

Ante las condiciones previstas, el Senamhi recomendó a la ciudadanía mantenerse informada mediante sus canales oficiales y tomar precauciones durante los desplazamientos hacia o desde sus centros de votación.

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.