Senamhi advierte altas temperaturas, lluvias y fuertes vientos para este domingo 4 de octubre. (Foto: Andina)
Senamhi advierte altas temperaturas, lluvias y fuertes vientos para este domingo 4 de octubre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Este domingo 4 de octubre, más de 26 millones de peruanos acudirán a sus centros de votación para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Ante los desplazamientos que se producirán durante la jornada electoral, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer su pronóstico para las diferentes regiones del país.

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