La terrorista Elena Iparraguirre, miembro de la cúpula de Sendero Luminoso, ya se encuentra internada en el penal de máxima seguridad de mujeres Anexo de Chorrillos, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispusiera su traslado en la víspera. Esto, debido a que Iparraguirre hizo llamadas telefónicas ilegales desde el penal Virgen de Fátima del mismo distrito, donde se encontraba, tras la muerte de su esposo, el genocida Abimael Guzmán.

Iparraguirre estará incomunicada y será sometida a un proceso disciplinario por la “vulneración de la seguridad y de las normas penitenciarias”, según indicó el INPE en un comunicado.

El acta del levantamiento del cuerpo reveló las condiciones en que fue hallado el cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fallecido a los 86 años de edad en su celda en la Base Naval del Callao, donde cumplía una condena de cadena perpetua por el delito de terrorismo.

“Frente a las llamadas telefónicas realizadas el pasado 11 de setiembre por parte de la interna Elena Iparraguirre Revoredo, las cuales ensalzan hechos ilegales vinculados con el terrorismo y, por lo tanto, vulneran las normas de seguridad penitenciaria, el Instituto Nacional Penitenciario dispuso la inmediata incomunicación de la interna, así como el inicio de un proceso disciplinario en razón de vulneración de las normas penitenciarias. Asimismo, hoy se dispuso el traslado de la interna a un penal de máxima seguridad”, indicó el ente penitenciario.

El fin de semana se conoció que Iparraguirre realizó llamadas telefónicas desde el penal tras enterarse de la muerte de su esposo.

Iparraguirre se comunicó con presidenta del INPE

Por su parte, el ministro de Justicia Aníbal Torres, confirmó que la jefa del INPE, Susana Silva Hasembank, se comunicó con Iparraguirre “dentro de sus competencias”, y que esta última le solicitó ver el cadáver de Guzmán.

“Creo que la directora del establecimiento penal llamó a lajefa del INPE y la puso en comunicación con la esposa de Abimael Guzmán, quien airadamente le habría exigido ver el cadáver. Sin embargo, ella (la jefa del INPE) no podía acceder porque la ley no lo permite. Los terroristas no tienen esa facultad”, declaró Torres en Canal N.

La congresista de Avanza País Rosselli Amuruz Dulanto envió el fin de semana un oficio al ministro de Justicia solicitando un “informe documentado y con carácter de muy urgente”, respecto a “la conversación telefónica del sábado 11 de setiembre entre la terrorista Elena Iparraguirre con la presidenta del INPE Susana Silva Hasembank”, según indicaba el documento.

Este pedido se hizo luego de conocerse un audio de Iparraguirre en el blog Presos Políticos del Perú, en el que señala que se comunicó con “autoridades superiores” tras la muerte de su esposo, respecto a qué pasará con el cuerpo de este último.

