La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público dispuso la suspensión por tres meses de la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur, mientras continúa la investigación en su contra por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

Según informó la ANC, la medida aún no ha sido ejecutada debido a que la magistrada “no ha podido ser ubicada en sus domicilios para efectos de su notificación personal, conforme a la naturaleza de la medida cautelar impuesta”.

La decisión se da luego de que el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley ordenara que Peralta afronte bajo libertad restringida la investigación que también involucra al conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’.

De acuerdo con la investigación fiscal, el caso está vinculado a un presunto pago de un millón de dólares del empresario Javier Miu Lei, quien habría buscado la intervención de Peralta para recuperar barras de oro incautadas por el Ministerio Público en 2020.

Este proceso se inició tras las declaraciones de Ana Siucho, exesposa del futbolista Edison Flores, quien aseguró en un programa de televisión que Hurtado actuó como intermediario en las negociaciones y entregas de dinero a nombre del empresario.