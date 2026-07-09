La ministra del Ambiente, Nelly Paredes, confirmó que se han encontrado más de 1000 ejemplares de lobos marinos muertos a lo largo de la Reserva Nacional de Paracas, en Ica. Ante esta emergencia biológica, el sector activó los protocolos de vigilancia y monitoreo costero para determinar el origen de los decesos y evaluar si el impacto se extiende hacia otras regiones del sur del país.

Con el objetivo de establecer las causas biológicas exactas del varamiento masivo, los especialistas tomaron muestras de los tejidos de los mamíferos marinos recuperados en dos islas de la reserva.

A estos decesos, se suman otros eventos similares de mortandad en aves guaneras, piqueros y pelícanos en puntos del norte como la playa de Pimentel , en Lambayeque, lo que evidencia una afectación generalizada en la fauna del litoral peruano.

Encuentran ballena, un lobo marino muerto y aves sin vida en playas de Asia. (Foto: X/@incasico)

Durante su visita técnica a Ica, la ministra Paredes aseguró que “se han tomado muestras a través de hisopados a lamentablemente estos animalitos que se han encontrado varados y muertos ya en dos islas, vamos a tener resultados y vamos a saber cuáles son las causas”.

El impacto térmico de El Niño Costero

El biólogo y director científico de Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, explicó en RPP que el origen principal radica en las anomalías térmicas causadas por el fenómeno de El Niño Costero, cuyas ondas cálidas han elevado la temperatura superficial del mar entre 3°C y 5°C por encima del valor normal . “Con el calentamiento del agua, las especies de las cuales nuestras aves marinas y los lobos marinos se alimentan, ahuyentan, desaparecen o migran, entonces, simplemente es como que en el mar no hay suficiente alimento para ellos”, dijo.

“En un principio, los animales reaccionan moviéndose, desplazándose, migrando. Los más adultos, los más fuertes, pueden migrar hacia el sur, hacia zonas más abiertas, donde pueden conseguir algo de comida, pero una buena parte, desgraciadamente, no llega a superar esa etapa, sobre todo los más jóvenes o los que no han tenido un suficiente fuerza para emprender la migración, y son los animales que estamos viviendo ahora en las playas”, detalló.

En otro momento, Riveros aseguró que los ejemplares más vulnerables son los nacidos el año anterior que aún dependen de la lactancia materna o no han perfeccionado sus habilidades de caza de forma autónoma. “Muchos de estos juveniles que ya tienen un año y algunos siguen lactando, sí están teniendo problemas porque no han llegado a ser cazadores o pescadores, no han desarrollado esa habilidad todavía pues dependen mucho de otros individuos que les den el alimento”, agregó.

El sonido que hacen los lobos marinos es una orquesta de llamados entre la comunidad marina, entre ellas, las madres que entran a nadar con sus crías. (Foto: Flor Ruiz). / Flor Ruiz

Ante la poca capacidad logística del Estado para la rehabilitación masiva e individual de fauna, el científico recomendó a la población activar los protocolos de remoción segura ejecutados por las municipalidades. En ese sentido, precisó que las alertas ciudadanas deben ser canalizadas de manera inmediata ante el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) o las respectivas capitanías de puerto para evitar cualquier tipo de contacto físico con los restos biológicos.