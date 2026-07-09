A estos decesos, se suman otros eventos similares de mortandad en aves guaneras, piqueros y pelícanos en puntos del norte como la playa de Pimentel, en Lambayeque, lo que evidencia una afectación generalizada en la fauna del litoral peruano. Foto: difusión/composición GEC
A estos decesos, se suman otros eventos similares de mortandad en aves guaneras, piqueros y pelícanos en puntos del norte como la playa de Pimentel, en Lambayeque, lo que evidencia una afectación generalizada en la fauna del litoral peruano. Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

La ministra del Ambiente, Nelly Paredes, confirmó que se han encontrado más de 1000 ejemplares de lobos marinos muertos a lo largo de la Reserva Nacional de Paracas, en Ica. Ante esta emergencia biológica, el sector activó los protocolos de vigilancia y monitoreo costero para determinar el origen de los decesos y evaluar si el impacto se extiende hacia otras regiones del sur del país.

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