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Las elecciones peruanas inciaron con el voto de residentes en el extranjero. El primer compatriota en emitir su voto radica en Nueva Zelandia, donde vienen sufragando desde las 14:00 horas (hora del Perú). Foto. composición GEC
Las elecciones peruanas inciaron con el voto de residentes en el extranjero. El primer compatriota en emitir su voto radica en Nueva Zelandia, donde vienen sufragando desde las 14:00 horas (hora del Perú). Foto. composición GEC
Por Redacción EC

Las elecciones generales 2026 iniciaron este sábado 11 de abril, con el voto de peruanos en el extranjero. Los connacionales residentes en Nueva Zelanda han empezado a emitir su voto, desde las 2 p. m. (hora Perú). Luego, a las 4 p. m. hicieron lo propio los peruanos que viven en Australia.

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