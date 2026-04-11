Las elecciones generales 2026 iniciaron este sábado 11 de abril, con el voto de peruanos en el extranjero. Los connacionales residentes en Nueva Zelanda han empezado a emitir su voto, desde las 2 p. m. (hora Perú). Luego, a las 4 p. m. hicieron lo propio los peruanos que viven en Australia.

Esto se debe a la diferencia horaria. Es decir, en esos países ya es domingo 12 de abril. Nueva Zelanda tiene una ventaja de 18 horas y Australia, 15 horas.

En Nueva Zelanda se instalaron tres mesas de sufragio en la embajada del Perú en ese país. Según la cancillería, hay 841 electores en Wellington, la capital. Mientras que en la ciudad australiana de Sidney, se instalaron nueve mesas para 4,201 electores.

¿En qué otras ciudades inició las elecciones 2026?

En Corea del Sur y Japón, los residentes peruanos iniciaron a emitir su voto desde las 5:00 p. m. En tanto, en Singapur y China, el proceso electoral inició a las 6:00 p. m.

En Tokio, capital de Japón, se abrieron 25 mesas para recibir a 12 031 electores peruanos.

La Cancillería también dio a conocer que en países europeos como Italia, Alemania y España ya se habilitaron las mesas de sufragio para el desarrollo de esta jornada electoral.

En Milan (Italia) se han instalado 132 mesas para 64,623 electores; en Hamburgo (Alemania) son 10 las mesas instaladas para recibir a 4,456 electores, mientras que, en Madrid (España) sufragarán 105,493 electores en las 212 mesas habilitadas.