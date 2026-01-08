Un total de 150 conductores de vehículos particulares que invadieron la vía exclusiva del Metropolitano fueron sancionados por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el 2025, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Las intervenciones se realizaron en varios puntos de la vía como la av. Túpac Amaru (cerca de las estaciones Honorio Delgado y Tomás Valle), la av. Universitaria (estaciones Belaunde, 22 de Agosto y Los Incas), la av. Alfonso Ugarte (estación Quilca), la plaza Ramón Castilla, el Paseo de la República y Caquetá.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Ello debido a que la Ley 27200 y el protocolo operativo sobre la circulación temporal y excepcional en las vías exclusivas del corredor segregado del Metropolitano establece que solo las unidades de bomberos, ambulancias, patrulleros de la PNP, entre otros, pueden hacer uso de la vía exclusiva del Metropolitano, siempre que estén en una emergencia comprobada y debidamente equipados con sus luces y sirenas encendidas.

Más de 80 accidentes en un año

Durante el 2025 se registraron más de 80 accidentes de tránsito en la vía exclusiva del Metropolitano, ocasionados por vehículos no autorizados que ingresaron de forma indebida.

Al respecto, Pavel Flores, vocero de la ATU, señaló que “invadir la vía exclusiva del Metropolitano puede ocasionar accidentes con graves consecuencias, pero además genera afectación a los miles de usuarios que utilizan a diario este importante servicio de transporte público”.

Asimismo, agregó que cuando un vehículo particular ingresa a la vía exclusiva ocupa un espacio por el cual debería circular un bus troncal con capacidad para 180 personas.

“Esta falta grave, ocasiona que los buses no puedan avanzar a la velocidad establecida y se formen colas que retrasan la llegada de las unidades a las estaciones”, advirtió.

Invasores del Metropolitano provocaron 80 accidentes en el 2025. Foto: ATU

A fin de disminuir este tipo de acciones imprudentes, asegurar un servicio más rápido y mejorar la seguridad vial, la ATU continuará en el 2026 realizando operativos en coordinación con la PNP para detectar y sancionar a los conductores que invaden la vía exclusiva del Metropolitano.

Vale precisar que la sanción a los infractores que invaden la mencionada vía es competencia de la PNP. En ese sentido, dicha infracción (G10) se considera grave y se castiga con una multa del 8% de una UIT (en el 2025 era equivalente a S/428 y en el presente año será de s/440), además de que se agregan 20 puntos en contra en el récord del conductor, según el Reglamento Nacional de Tránsito.

VIDEO RECOMENDADO: