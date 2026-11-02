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Resumen

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El ingreso de equipos de una empresa externa y personal sin colegiatura a una sala de operaciones del hospital motivó una intervención policial. (Foto: Hugo Pérez)
El ingreso de equipos de una empresa externa y personal sin colegiatura a una sala de operaciones del hospital motivó una intervención policial. (Foto: Hugo Pérez)
/ HUGO PEREZ
Por Delsy Loyola Jorge

Durante una cirugía traumatológica, el pasado 16 de octubre, en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, un ciudadano de nacionalidad venezolana fue encontrado operando equipos radiológicos ajenos al establecimiento, y a pesar de que este no contaba con colegiatura. El hecho fue detectado por el Comité de Seguridad, Salud y Trabajo, quienes realizaron una visita inopinada al centro quirúrgico y solicitaron la intervención de la policía.

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