Durante una cirugía traumatológica, el pasado 16 de octubre, en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, un ciudadano de nacionalidad venezolana fue encontrado operando equipos radiológicos ajenos al establecimiento, y a pesar de que este no contaba con colegiatura. El hecho fue detectado por el Comité de Seguridad, Salud y Trabajo, quienes realizaron una visita inopinada al centro quirúrgico y solicitaron la intervención de la policía.

La inspección se produjo tras recibir denuncias reiteradas sobre el ingreso de equipos radiológicos de terceros al hospital. Al llegar a la sala 9, donde se desarrollaba una operación de tobillo, el comité advirtió que los equipos no pertenecían al hospital y que eran manipulados por personal externo.

Según el acta policial, a la que accedió El Comercio, el trabajador fue identificado como Rafael Josué Briceño Faccitondo (37), quien manifestó que fue contratado por la empresa RX Dinámica. Durante la intervención, reconoció que no contaba con colegiatura para realizar esta labor y alegó que su documentación se encontraba “en trámite”.

El operador fue identificado como Rafael Briceño Faccitondo ( 37 ), de nacionalidad venezolana.

En la sala, se identificaron un sistema portátil de rayos X marca Orange, modelo 1040 HF, un equipo Flat Panel, una laptop y otros accesorios. El acta policial señala que no se presentó la documentación correspondiente de los equipos. El operador refirió, sin embargo, contar con una licencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). Según fuentes, los pagos para el uso irregular de los equipos, se realizaba a través de los médicos.

Waynner Sánchez García, decano nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, explicó que los profesionales formados para manipular equipos radiológicos son exclusivamente los tecnólogos médicos en radiología. Precisó que la licencia del IPEN no acredita la formación profesional necesaria para ejercer como tecnólogo médico en radiología ni sustituye la colegiatura exigida para el ejercicio de esa profesión.

“Esa licencia [del IPEN] no genera una competencia profesional. El carnet que entregan es por un curso que capacita sobre conocimientos en protección radiológica. Esas horas no reemplazan a los cinco años de estudios de formación profesional”, expresó. Agregó que, en el caso de profesionales formados en el extranjero, corresponde validar el título en el Perú y cumplir los requisitos para ejercer aquí.

Sánchez consideró que lo ocurrido podría constituir ejercicio ilegal de la profesión de Tecnología Médica y sostuvo que debe investigarse.

El acta policial también consigna que no se logró identificar con qué médico se había coordinado el ingreso de los equipos. El Comercio buscó una respuesta del director del hospital, Moisés Tambini, pero nos derivaron con el Ministerio de Salud. Pese a las coordinaciones con el sector durante tres días, no hubo ningún descargo. Tampoco obtuvimos respuesta de la empresa RX Dinámica.

Meses atrás, trabajadores del establecimiento denunciaron la presencia de roedores e insectos en el área de Traumashock, además de fallas en equipos médicos. Panorama reportó, entre otros problemas, que un equipo de rayos X llevaba más de cuatro meses averiado. El director del hospital rechazó las denuncias y aseguró que había adoptado medidas de control sanitario.

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