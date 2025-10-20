En solo 1 año y medio, se han reportado hasta 105 muertes de perros por envenenamiento en parques de 8 distritos de Lima

Los síntomas en la mayoría de los perros son los mismos: los animales colapsan apenas segundos después de oler el pasto en el parque, presentando asfixia súbita, convulsiones y espuma en la boca. Todo apunta a que una sustancia tóxica está siendo esparcida de manera sistemática en parques y jardines.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Esta situación ha encendido las alarmas de especialistas, voceros de la defensa de los derechos de los animales y de las mismas municipalidades, que han expresado sus esfuerzos en prevención y fiscalización para evitar esta problemática.

Todo apunta a que una sustancia tóxica está siendo esparcida de manera sistemática en parques y jardines. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Los distritos donde se han reportado muertes de mascotas son: San Isidro, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Surco, Villa El Salvador, San Luis, Santa Anita y Chorrillos . Representantes de distintas organizaciones defensoras de los derechos de los animales expresaron su indignación y responsabilizaron a las municipalidades por la lentitud en identificar y sancionar a los responsables. Por su parte, las autoridades municipales destacan sus labores de prevención y fiscalización.

Casos reportados

San Isidro

El 13 de octubre de 2025, al menos 16 perros murieron en el Parque Juan Bautista Berninzoni, presuntamente por envenenamiento con sustancias tóxicas. Testigos reportaron síntomas como convulsiones, salivación excesiva y pérdida rápida de conciencia tras recorrer la zona. La Municipalidad dispuso el cierre temporal del parque y de la Plaza 31 mientras se investiga el caso.

Luis Vega, gerente de Seguridad Ciudadana, informó que están revisando las cámaras de vigilancia y descartaron que el envenenamiento haya sido causado por insumos municipales. Además, la Gerencia de Salud tomó muestras del suelo para análisis toxicológicos y extendió las labores de limpieza a 20 manzanas alrededor del parque.

El Comercio visitó el parque y constató que permanece cerrado, con vigilancia de serenos que impiden el ingreso de mascotas, salvo para depositar desechos. También se verificó la presencia de cámaras de seguridad en la zona.

1/ A raíz de los casos de envenenamiento de perros en un parque de San Isidro, así se encuentra la zona en estos momentos. @elcomercio_peru pic.twitter.com/yyjS1e53uX — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) October 18, 2025

San Juan de Lurigancho

En septiembre de 2025, en el asentamiento humano El Mirador de la Esperanza, al menos 20 perros murieron tras ingerir comida envenenada, según denunciaron sus dueños. Los perros convulsionaban poco después de ingerir los alimentos contaminados, y en la mayoría de los casos no había tiempo para llevarlos al veterinario.

Vecinos expresaron su indignación por la situación y exigieron a las autoridades una intervención rápida para detener estos actos. La comunidad está preocupada por la seguridad de sus mascotas y la falta de sanciones hacia los responsables.

Aunque las denuncias han sido presentadas, hasta la fecha no se ha identificado a los culpables, lo que genera temor y preocupación en la zona.

Los Olivos

En agosto de 2025, 12 perros murieron en el parque Virgen de Fátima luego de inhalar una sustancia tóxica aún no identificada. Los dueños aseguraron que sus mascotas, que no eran callejeras, comenzaron a convulsionar tras olfatear el pasto y la vereda, sin haber ingerido alimentos contaminados.

Parque de San Isidro se encuentra cerrado. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

La Municipalidad de Los Olivos informó que está reforzando campañas de tenencia responsable y trabajando con Fiscalización y Serenazgo para mejorar la seguridad en parques y zonas recreativas. Sin embargo, aún no se ha identificado al responsable de estos envenenamientos.

Los vecinos exigen justicia y medidas efectivas para prevenir futuros casos, pues la situación genera alarma en la comunidad.

Cámara de vigilancia en parque de San Isidro. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Surco

En julio, vecinos de la urbanización Sagitario, en Surco, reportaron la muerte de ocho perros por la inhalación de un potente veneno. Según los residentes, la sustancia era estricnina, que produce síntomas letales de forma casi inmediata.

Israel López Quispe, vecino con más de 30 años en la zona, relató a El Comercio que su perrita “Canela” comenzó a vomitar y tuvo diarrea tras olfatear el pasto en un parque cercano a la comisaría de Sagitario. La llevó a una veterinaria en Chorrillos, pero ya había fallecido.

Esta situación ha encendido las alarmas de especialistas, voceros de la defensa de los derechos de los animales y de las mismas municipalidades. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

La Municipalidad de Surco indicó que, a través de su Procuraduría Pública, presentó una denuncia penal contra el presunto responsable, identificado como Rodolfo Adrián Torres Aponte. “El ciudadano aparece en imágenes captadas a las 04:47 horas del 14 de julio, esparciendo una sustancia en la vía pública”, señalaron. Asimismo, se dispuso vigilancia permanente en los parques de la urbanización con personal de serenazgo, se coordinó con la Policía Nacional para redoblar la vigilancia y se realizaron labores de limpieza y desinfección.

El Comercio visitó el parque central de la urbanización Sagitario, frente a la comisaría PNP. A diferencia de San Isidro, el parque no está cerrado, los vecinos pasean a sus perros con normalidad, hay cámaras de videovigilancia y la zona es resguardada por efectivos policiales.

Cámara de vigilancia en parque de Surco. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Sin embargo, Israel López aseguró a este diario que el municipio no ha tomado contacto con él y que el presunto responsable aún está libre. “No da la cara. Hace tres meses murió mi perrita y es un golpe muy duro. Es una vergüenza cómo están actuando las autoridades. Exijo justicia”, expresó.

2/ Esto no se trata de un caso aislado; en Surco se vivió una situación similar en la Urbanización Sagitario. @elcomercio_peru pic.twitter.com/ZfjmI6CCBX — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) October 18, 2025

Villa El Salvador

En mayo de 2025, en la Asociación República de Francia, 14 perros murieron tras ingerir una sustancia desconocida esparcida en la avenida Mateo Pumacahua. Cámaras de seguridad captaron a un sujeto no identificado lanzando trozos de comida mezclados con veneno en varios puntos de la vereda.

Los vecinos responsabilizan a esta persona de las muertes y exigen justicia. El sospechoso fue visto moviéndose con cautela por las calles cercanas, pero no ha sido capturado.

La comunidad se mantiene alerta y pide que las autoridades refuercen la vigilancia para evitar que estos hechos continúen.

San Luis

Ese mismo mes, un grupo de vecinos del Parque Antonio Raimondi, en el distrito de San Luis, denunció la aparición de mascotas envenenadas. El hecho cobró la vida de al menos 10 gatos.

En San Luis, sí hay dueños que están paseando a sus mascotas. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Algunos residentes aseguran que ciertos vecinos han manifestado públicamente su rechazo a la presencia de animales en el parque y han proferido amenazas o comentarios ofensivos hacia quienes cuidan gatos comunitarios.

El Comercio estuvo en el parque y verificó que no cuenta con presencia de serenazgo ni de la Policía, aunque los vecinos pasean a sus mascotas con normalidad. No se observaron cámaras de videovigilancia visibles en la zona.

Pese a ello, tras el recorrido, este diario se comunicó con Orlando Caballero, gerente de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad de San Luis, quien explicó que la comuna realiza control de roedores mediante intervenciones en puntos focalizados, como madrigueras que no están al alcance de animales domésticos.

Los síntomas en la mayoría de los perros son los mismos: los animales colapsan apenas segundos después de oler el pasto en el parque, presentando asfixia súbita, convulsiones y espuma en la boca. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Además, precisó que sí existen cámaras de vigilancia y que hay personal de jardinería encargado de las labores de limpieza en el parque, lo cual fue corroborado por El Comercio . “Además de eso, creamos una línea para denuncias de este tipo de casos, el ‘Mascotáfono’, cuyo número es 900 065 270, así como una página web para registrar a tu mascota”, señaló.

3/ Hace meses, también se reportó la muerte de mascotas en San Luis. Estos no son los únicos casos; en El Comercio estamos preparando un informe extenso con todos los parques y zonas. Muy pronto estará disponible en las plataformas de @elcomercio_peru pic.twitter.com/fiGHbTchrS — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) October 18, 2025

Santa Anita

Desde diciembre de 2024, en el parque N.º 7 de la Cooperativa Universal, al menos 30 perros —mascotas y callejeros— murieron con síntomas claros de envenenamiento, como convulsiones y temblores. Los vecinos pidieron revisar las grabaciones de una cámara 360° en la zona, pero las autoridades exigieron un trámite formal para analizar las imágenes y aún no identifican al responsable.

La Municipalidad realizó labores de limpieza para proteger a otros animales y personas, pero la comunidad sigue preocupada y exige medidas más estrictas para evitar nuevos incidentes.

Chorrillos

En mayo de 2024, en la zona de Las Delicias de Villa, cinco perros, en su mayoría callejeros, murieron tras que presuntos delincuentes arrojaran veneno en las calles para eliminar a los animales que protegían la zona. Los dueños escucharon ruidos extraños y luego vieron a sus perros convulsionar y ladrar con signos evidentes de envenenamiento.

Un equipo de este diario conversó con los dueños de las mascotas afectadas, las municipalidades y se desplazó a los parques para constatar la situación. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Este caso generó preocupación en la comunidad, que pide mayor vigilancia y acciones para proteger a los perros guardianes del barrio. A pesar de las denuncias, los responsables aún no han sido identificados ni sancionados.

Como se evidencia, esta situación no es nueva, sino que responde a un patrón sistemático en el que, en la mayoría de los casos, no se ha logrado identificar a los responsables. Esto incrementa el riesgo de que hechos similares se repitan en los parques que aún permanecen abiertos .

Más casos

A raíz de estos hechos que generaron gran indignación, usuarios en redes sociales han reportado que no son los únicos distritos afectados. Aunque en otros lugares no se han registrado muertes, los vecinos han denunciado la presencia de sustancias sospechosas que podrían tratarse de veneno. Incluso, una usuaria manifestó que “en Cajamarca también personas inescrupulosas suelen poner polvo o gas letal”, evidenciando que esta problemática no se limita solo a Lima.

Análisis de la problemática

En una entrevista con El Comercio, el abogado y activista por los derechos de los animales, Manuel Bartra, explicó que, en general, existen dos problemas principales: en primer lugar, una presunta mala praxis municipal en cuanto a la limpieza y mantenimiento de los espacios públicos; y en segundo lugar, una acción intencional por parte de terceros. “No puede ser posible esto. La solución a la sobrepoblación animal no es el envenenamiento. Es inmoral e ilegal”, señaló.

Bartra sostuvo que la Ley 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, incorpora y modifica el artículo 206-A del Código Penal, donde se tipifica el delito de actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. “Quien cometa estos actos contra un animal puede recibir una pena privativa de libertad de hasta 3 años, y si el animal muere, la pena se eleva a 5 años. Las municipalidades deben presentar estas denuncias ante el Ministerio Público y hacerles seguimiento hasta el final”, agregó.

Por su parte, la vocera de la asociación dedicada a la defensa de los derechos animales, Proyecto Libertad, Heidi Paiva Pachas, expresó su indignación por lo sucedido. “Me parece gravísimo que se cometa un delito penado con cárcel efectiva en las narices de los alcaldes. Las leyes deben respetarse. Además, no puede ser que, pese a que hay cámaras de seguridad en todos lados, no se sepa quién ha sido el autor de dejar esta sustancia tóxica. Parece que no se quieren asumir responsabilidades”, opinó.

“Los alcaldes creen que con charlas o campañas van a solucionar el problema, pero no tienen ni idea. Lo que tienen que hacer es atrapar y sancionar a los maltratadores y asesinos de animales”, agregó.

Parece tratarse de una red que actúa de manera sistemática. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

La directora de Voz Animal, Anais Anaya, señaló que es preocupante que tanto perros como gatos no estén a salvo ni siquiera en los parques. “Esto no ha pasado solo una vez, viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Tanto así que se ha normalizado el uso de veneno para cometer este acto cruel. Exigimos un reporte toxicológico del agua y de la tierra de los parques. Se percibe un retraso bastante alarmante por parte de las autoridades”, concluyó.

Recomendaciones

El médico veterinario Pancho Cavero brindó una serie de recomendaciones para que los ciudadanos puedan proteger a sus mascotas en este tipo de situaciones. “Los síntomas comunes de envenenamiento son: babeo excesivo, temblores o convulsiones, vómitos o diarrea repentina, pérdida de coordinación, respiración agitada y colapso. Ante cualquiera de estos síntomas, no esperes. Es una emergencia. Lleva a tu mascota de inmediato al veterinario más cercano. Solo si un profesional lo autoriza, podrías administrar carbón activado para limitar la absorción del tóxico. Pero nunca induzcas el vómito sin indicación veterinaria”, sostuvo.

“Si no tienes un veterinario cerca, ubica clínicas veterinarias 24 horas en tu zona y ten sus números guardados. Comparte alertas y crea redes de apoyo. En cuanto a la prevención durante los paseos, evita zonas donde se hayan reportado casos recientemente. No permitas que tu perro olfatee ni coma nada del suelo. Si ves restos sospechosos, comparte la ubicación con tu comunidad. No los toques. Toma fotos y repórtalo a tu municipalidad o al serenazgo. Esto no es un caso aislado, es un recordatorio doloroso de lo expuestos que están nuestros animales”, expresó.