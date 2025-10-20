Sebastián Ramírez Mendoza
En solo 1 año y medio, se han reportado hasta 105 muertes de perros por envenenamiento en parques de 8 distritos de Lima
Estas últimas semanas, el caso de envenenamiento de perritos en San Isidro causó mucha conmoción. Sin embargo, no se trata de un caso aislado, ya que, tras una investigación realizada por El Comercio, se determinó que un total de 105 perros y 10 gatos fueron envenenados entre mayo de 2024 y octubre de 2025 en ocho distritos.

