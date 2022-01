A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que desde hoy viernes 14 hasta el domingo 16 de enero se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

“Nos preocupamos por tu seguridad y por garantizar la calidad de nuestro servicio de energía. Es por ello que semanalmente realizamos obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas”, precisó Enel.

A continuación los cortes de luz en Lima y Callao

VIERNES 14-01-2022

JESÚS MARÍA 09:00 – 16:00

AV. CAYETANO HEREDIA CDRA 6, AV. SAN FELIPE CDRA 6, 7, 19, CALLE OCTAVIO BERNAL CDRA 2, 5, JR. HERMILIO VALDIZAN CDRA 5, 6, JR. HUASCAR CDRA 7, 18, 19, JR. HUIRACOCHA CDRA 18, 19.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 18:00

A.H. HUASCAR AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ A, B, C, D, 13, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 76, 77, 78, 126, 131, 131A, 132, 135, 137, 169, 169A, AV. LIBERACIÓN MZ 26, 27, 28, MZ A, A2, I, C, C2, A.H. VILLA HERMOSA MZ A, A2, B, B2, C, D, E, E2, F, F2, G, G2, H, H2, I, I2, J, J2, A.H. 20 DE ENERO MZ A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, A.H. 9 DE OCTUBRE MZ E, I, I1, I2, PROYECTO INTEGRAL FUTURO 2000 MZ A, B, C, D, E, A.H. 25 DE OCTUBRE MZ B, B1, D, E, AGRUPACIÓN FAMILIAR LA BRISAS DE SAN JUAN MZ A, C, E, D, AMPLIACIÓN FRANCISCO BOLOGNESI MZ B, C, D, E.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

A.H. KEYKO SOFIA MZ A, B, C, E, F, F1, G, H, M, ASOC. EL DORADO MZ D, F1, A.H. HIJOS DE LUYA MZ E, F, G, H.

HUARAL 08:00 – 17:00

COMUNIDAD CAMPESINA DE LA FLORIDA; COMUNIDAD DE PALLAC; COMUNIDAD DE HUAYOPAMPA UBICADOS EN EL DISTRITO DE ATAVILLOS BAJOS Y COMUNIDAD DE PISCOCOTO, COMUNIDAD DE LA PERLA ALTA Y PERLA BAJA UBICADOS EN EL DISTRITO DE SUMBILCA.

SÁBADO 15-01-2022

CANTA-SANTA ROSA DE QUIVES 08:00 – 17:00

KM.59.5 CANTA-C.P. CHECTA, CARRET CANTA KM.60-C.P. CHECTA, A CANTA KM 61.97- C.P. LARANCOCHA, FTE. MZ. A2 LT.6 - C.P. PUCARA, FTE.MZ.D LT.27-C.P. PUCARA, A.H. BNS.AIRES C.P. LETICIA, CARRET CANTA KM.54.5-C.P. YANGAS, C.P. ALCACOTO, C.P. ARENILLA, C.P. OSOYNIK, C.P. SANTIAGO DE PUNCHAUCA, C.P. LA CAMPANA, FDO CARMELITO - C.P. CARMELITO, C.P. SANTA ROSA DE PUQUIO, C.P. CERRO PUQUIO, C.P. SIPAN PERU, C.P. FRAY MARTIN, C.P. EL ROSARIO, C.P. SAN JOSE, C.P. HUARANGAL, C.P. OLFA, C.P. CABALLERO, C.P. CASINELLI, C.P. PARAISO, C.P. RIO SECO, C.P. CASA BLANCA, C.P. OLAVIDE, C.P. CHOCAS BAJO, C.P. HUATOCAY, C.P. CHOCAS ALTO, C.P. BUENAVISTA, C.P. VISTA ALEGRE, C.P. EL OLIVAR, C.P. VIRGEN DEL CARMEN DE QUIPAN, C.P. TRAPICHE, C.P. HUANCHIPUQUIO, C.P. ZAPAN, C.P. JUAN VELASCO ALVARADO, C.P. SANTA ROSA DE MACAS, C.P. COCAYALTA, C.P. HUARABI BAJO, C.P. HORNILLOS, C.P. HUARABI ALTO, C.P. CERRO BLANCO, CARRET CANTA-C.P. BUENAVISTA, FTE MZ.B LT.7 - C.P. LA CABAÑA, C.P. CERRO BLANCO, PROG.DE VIV.RESID. LAS PALMERAS, C.P. CHOCAS BAJO, ASOC.DE PROP.CAROLINA II ETAPA, STA BARBARA/ AV. J. V. ALVARADO, C.P.SAN ANTONIO DE PADUA, C.P. SANTA ROSA DE PUQUIO, AV.PROL.STO DOMINGO Y AV. PACAYAL, PROG.RESID. COSTA DEL SOL II ETAPA, C.P. EL ROSARIO, PROG.DE VIV. BONAVISTA, C.P. HUARABI BAJO, C.P. SANTIAGO DE PUNCHAUCA, LETICIA - CARRETERA LIMA CANTA KM 52.93, PROG.VIV.SAN FRANSISCO DE CARABAYLLO II ETAPA, PARCELA 400 SECTOR CAUDIVILLA HUACOY Y PUNCHAC, C.P. CASA HUERTA EL PARAISO, AV. CASINELLII, CARRETERA LIMACANTA KM.55.3 C.P. YANGAS, C.P. ZAPAN CARRETERA LIMA-CANTA KM.38, C.P. HUARANGAL, C.P. BUENAVISTA CHOCAS ALTO, C.P. VIRGEN DEL CARMEN DE QUIPAN ANEXO II, C.P. CASINELLI, C.P. MAGDALENA, PAY PAY BAJO-C.P. YANGAS, FDO. LLIPATA CARRT. LIMA CANTA KM.63, AV. CHAVIÑA/ LOS ALGARROBOS-C.P.RIO SECO, INGRESO C.P. CAMPANA, CARRETERA LIMA-CANTA KM.26, VALLE CHILLÓN PARCELA 62 UC MARIA PARADO DE BELLIDO, C.P. PUNCHAUCA

SAN MIGUEL 08:30 – 17:00

URB. OYAGUE JR. HUAMANGA CDRA 9, 11, 13, JR. ECHENIQUE CDRA 8, 13, JR. SALAS CDRA 2, 3, 9, PASAJE PRIVADO CDRA 2, JR. RAMÓN CASTILLA CDRA 13, CALLE DIANDERAS CDRA 1, CALLE JOSE MEDINA CDRA 1, 2, MZ M2, CALLE M. RODRIGUEZ CDRA 1, CALLE BENITO PARDO FIGUEROA CDRA 1, CALLE CONDESA DE CHINCHÓN CDRA 1, JR. MAMA RUNTER CDRA 2, JR. CASTRO HARRISON CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE UMACHIRI CDRA 1, 2, URB. SANTA FLORENCIA MZ A, B, C, D, CALLE SANTA JUSTINA CDRA 1, 2, 3, MZ B, PROLONGACIÓN AYACUCHO CDRA 1, 3.

SAN ISIDRO 10:00 – 16:00

URB. SANTA MÓNICA, AV. CORONEL PORTILLO CDRA 2, 3, 13, AV. JUAN PEZET CDRA 3, CALLE AUGUSTO BOLOGNESI CDRA 0, 3, CALLE LOS MANZANOS CDRA 6.

DOMINGO 16-01-2022

CARABAYLLO 08:00 – 17:00

AV.SAN JUAN ALT. AVICOLA FINA, PARCELA PRED.RUST. STA.INES

