Fina de la Copa Libertadores: Tres distritos activan operativos para prevenir violencia entre hinchas

La emoción y la intensidad por el fútbol volvieron a sentirse en las calles limeñas. Esta vez, por las previas de la final de la Copa Libertadores 2025, que ha traído a miles de hinchas brasileños al Perú. Este evento, que se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental, viene generando mucha expectativa, pero también la queja de vecinos de Miraflores, Barranco y San Isidro, quienes se muestran inquietos ante los posibles enfrentamientos que podrían registrarse.

El Comercio estuvo presente en los puntos de concentración de las hinchadas de los equipos que se enfrentarán este sábado: Flamengo y Palmeiras, reunidos en el Pasaje San Ramón de Miraflores y en el Boulevard de Barranco, respectivamente.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Flamengo

Bailes, gritos y empujones fueron los protagonistas de estas reuniones de amantes del fútbol que llegaron del extranjero para ver a su equipo favorito, con la esperanza de que levante la copa en la gran final. Tanto las calles miraflorinas como las barranquinas fueron testigos del fervor de los hinchas.

Los hinchas de Flamengo y Palmeiras tomaron las calles de Miraflores y Barranco en medio de celebraciones, tensiones y algunos enfrentamientos previos a la final de la Copa Libertadores. Foto: GEC.

Por ejemplo, en Miraflores, cientos de fanáticos de Flamengo tocaban guitarras y tambores, comían en restaurantes, fumaban, bebían cerveza y, en un momento, empezaron a arrojar las bebidas, mojando a quienes transitaban por la zona.

Este Diario también constató que la mayoría provenía de Brasil y hablaba portugués, lo que dificultaba su comunicación con los mozos de los restaurantes. Sin embargo, eso no fue impedimento para que pidieran platos bandera peruanos como lomo saltado y pollo a la brasa, los cuales acompañaban, en su mayoría, con botellas de cerveza mientras seguían arengando en armonía.

Palmeiras

La hinchada de Palmeiras no se quedó atrás. Un numeroso grupo de seguidores se concentró en el Boulevard de Barranco (aproximadamente más de 100 asistentes), a pocos metros de la plaza municipal del distrito. Al ritmo de tambores, canciones y aplausos, los fanáticos del club polideportivo brasileño demostraban con elocuencia su pasión y apoyo.

Confrontaciones

Sin embargo, tanto en el punto de reunión de Miraflores como en el de Barranco se percibieron ligeros enfrentamientos entre hinchas de equipos contrarios. En Miraflores, por ejemplo, mientras los seguidores de Flamengo celebraban, una familia con camisetas de Palmeiras realizaba compras en un supermercado cercano. Un hincha del equipo rival los insultó, ante lo cual la madre respondió en portugués: “Respétanos, estamos tranquilos, somos una familia. Ve con tu grupo”.

La presencia masiva de aficionados generó preocupación entre vecinos de distintos distritos ante posibles incidentes. Foto: GEC.

Por esa razón, cada hinchada prefirió mantenerse en un distrito distinto, donde pudiera concentrarse y celebrar con mayor tranquilidad.

Y es que la tensión venía incrementándose debido a incidentes ocurridos días antes. Esta semana circularon en redes sociales imágenes de enfrentamientos entre hinchas de Flamengo y Palmeiras en la calle Berlín, en Miraflores.

En uno de los videos se observa cómo los hinchas arrojaban sillas, se golpeaban y gritaban mientras comerciantes y peatones buscaban ponerse a salvo. Según testigos, un patrullero tuvo que intervenir para separar a los involucrados.

Ante ello, El Comercio se comunicó con municipalidades y gremios de comerciantes para conocer qué medidas se están tomando frente a esta situación.

El Comercio conversó con las municipalidades involucradas para conocer las medidas de seguridad desplegadas frente a este escenario. Foto: GEC.

Acciones para mantener la seguridad de los vecinos

La presencia de los aficionados de Flamengo en Miraflores responde a que el equipo se hospeda en un conocido hotel del distrito. Por su parte, los hinchas de Palmeiras se han concentrado mayoritariamente en Barranco, pero también en San Isidro, donde se encuentra el hotel que alberga a los jugadores del club.

La Municipalidad de Miraflores informó a El Comercio, a través de su vocero y gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional, Sergio Tapia, que el lunes se realizó una reunión con la Embajada de Brasil, la Superintendencia de Migraciones, efectivos policiales de diversos distritos y representantes de las municipalidades involucradas en el gran movimiento de personas previsto para estos días.

“Se hicieron varias coordinaciones que ya estamos ejecutando. Por ejemplo, se determinó que la Policía despliegue 700 efectivos adicionales a los ya existentes en las comisarías de nuestro distrito, con el objetivo de resguardar el hotel donde está alojado uno de los equipos, así como la integridad física de turistas y ciudadanos en general”, agregó.

Tapia también sostuvo que habrá policías de inteligencia y de otras áreas clave para reforzar la seguridad del distrito, además del apoyo de las Fuerzas Armadas. “En el parque Kennedy se ha instalado una carpa con personal del Ejército que permanecerá en la zona”, indicó.

La Municipalidad de Miraflores hace uso de sus cámaras de videovigilancia para prevenir situaciones violentas entre los hinchas. Foto: Municipalidad de Miraflores.

Respecto a los enfrentamientos, informó que se tiene conocimiento de dos casos registrados, los cuales fueron atendidos de inmediato por el serenazgo y la Policía. “Habrá grupos de serenos y policías en puntos estratégicos de Miraflores, como el parque Kennedy, Larcomar y los frontis de los hoteles de jugadores y turistas, sobre todo en las tardes y noches. También proyectamos una alta afluencia en San Isidro, donde se hospeda el otro equipo”, añadió.

Resaltó, además, que se han instalado vallas de seguridad en los hoteles y tres ambulancias en distintos puntos del distrito, ante posibles descompensaciones. “Las más de 700 cámaras con inteligencia artificial, dotadas de reconocimiento facial, monitorearán los puntos. A esto se suma el respaldo del escuadrón de drones que sobrevuela las principales calles para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier incidencia”, enfatizó.

San Isidro

La Municipalidad de San Isidro, a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, informó a este Diario que está ejecutando el Plan de Operaciones “Final Copa Libertadores – 2025″, destinado a garantizar el orden interno y el normal desarrollo de este evento internacional. “Nuestro personal de serenazgo y la Unidad de Rescate están preparados y operativos, coordinando permanentemente con la Policía para acciones de control, patrullaje, regulación del tránsito e intervención ante cualquier contingencia”, señalaron.

“Se desplegará un operativo integral centrado en las inmediaciones del Hotel Hyatt Centric, donde se aloja Palmeiras, para proteger a vecinos, visitantes y delegaciones. El serenazgo realizará un patrullaje preventivo constante y la Brigada de Acciones Especiales (BAES) se ubicará en puntos para responder ante eventuales incidentes y brindar apoyo directo a la Policía”, agregaron.

Cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial e inteligencia artificial. Foto: Municipalidad de Miraflores.

Asimismo, personal de Tránsito orientará y regulará el flujo vehicular y peatonal en las vías cercanas al hotel. “La Policía asignada trabajará desde las unidades móviles de serenazgo, asegurando una coordinación e intervención inmediata ante cualquier requerimiento operativo”, concluyeron.

Barranco

El tercer distrito que ha implementado acciones es Barranco. El gerente de Fiscalización y Seguridad Ciudadana, el coronel PNP (r) Miguel Navarrete Rojas, explicó que se ha solicitado a la Policía resguardar puntos estratégicos como la plaza central, el boulevard y las zonas colindantes a las avenidas Miguel Grau y San Martín. “La mayoría de hinchas que hemos identificado son de Palmeiras. Estamos tomando medidas de prevención ante cualquier situación que pueda surgir producto del fervor deportivo”, sostuvo.

“Hay serenos y personal de fiscalización vigilando el consumo de alcohol en la vía pública y alertando sobre cualquier incumplimiento de normas municipales. Tanto en el boulevard como en el centro municipal y otros puntos estratégicos del distrito, contamos con 35 serenos y 4 fiscalizadores por turno (día, noche y madrugada). También hay 15 efectivos policiales en el boulevard y alrededores, con apoyo del Ejército”, indicó.

El Comercio estuvo presente en los puntos de concentración de las hinchadas de los equipos que se enfrentarán este sábado: Flamengo y Palmeiras. Foto: GEC.

Panorama en Gamarra

Los comerciantes del emporio comercial de Gamarra también vienen adoptando medidas de seguridad, aunque no ocultan su entusiasmo por el incremento de ventas que proyectan en esta temporada. En diálogo con El Comercio, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios Gamarra Perú, señaló que el partido del sábado generará una alta demanda de polos de los equipos finalistas. “Los hinchas pueden aprovechar para hacer turismo y conocer el emporio. Incluso podemos personalizar las camisetas para que se lleven un bonito recuerdo”, comentó.

“Este tipo de camisetas será de las más solicitadas y nos ayudará a elevar las ventas. No estaba programado, pero será un gran impulso. Entre hoy y mañana esperamos la llegada de más extranjeros”, agregó.

Sobre la seguridad, Saldaña precisó que se han coordinado acciones con la Policía y la Municipalidad de La Victoria para prevenir cualquier altercado. “No creemos que ocurra algo grave; sería muy irresponsable. Pero estamos preparados. Contamos con el apoyo del Ejército, con 360 policías en todo el emporio y con 300 serenos, además de la seguridad privada dentro de las galerías”, explicó.

“Por lo tanto, consideramos que la zona está suficientemente controlada. La mayor venta de polos de los equipos que jugarán este sábado se concentrará en la cuadra 16 del jirón Alexander Von Humboldt, donde habrá camisetas desde 10 soles”, finalizó.